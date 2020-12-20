نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تملك العقارات عن طريق رابط منصه احكام١٤٤٢ في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتظر مواطني المملكة العربية السعودية بدء رابط Ahkam Digital Plateform لملكية الأرض ، حيث تم الإعلان مؤخرًا في حساب تويتر الرسمي للحكم الرقمي للهيئة العامة للعقارات بأنه سيتم الكشف عن رابط في اليوم التالي. ساعات قليلة على منصة أحكام الرقمية.

ما هي منصه إحكام الرقميه لتمليك العقارات

أحكام هي المنصة الرقمية للتملك العقاري التي أطلقتها الهيئة العامة للعقارات في المملكة العربية السعودية يوم الأحد الموافق 20/12 2020. هذا لتلقي طلبات ملكية العقارات الجديدة ، حيث يمكنك إرسال طلبات ملكية العقارات إلكترونيًا ، وإرفاق جميع الملفات اللازمة ومتابعة الحجج الخاصة بملكية العقارات.

أهداف منصه إحكام

تشجيع مفهوم العدالة والمساءلة.

لدعم المستفيدين منه عن طريق التواصل عبر وسائل الاتصال المتاحة.

التعاون على الأداء والجودة مع اللجان الأخرى. سرعة إصدار القرارات والمبادئ التوجيهية وتنفيذها.

ربط جميع الأطراف المعنية

ما هي إجراءات التقديم عبر منصة إحكام الرقمية عبر الهيئه العامه لعقارات الدولة

يجب إرسال الطلب في موعد أقصاه 1442-5-5هـ الموافق 12-2020م خلال عام واحد.

يجب ألا يكون قرار المحكمة الذي حصل على الوضع النهائي قد فصل سابقًا عن المدعي.

أن لا يكون موضوع طلب العقار على المواقعمن حيث أنه غير مصرح له بشراء العقارات بموجب القانون أو بموجب التعليمات والقرارات والمبادئ التوجيهية التالية:

حدود الحرمين الشريفين. المشاعر والأطر المقدسة. التضاريس الساحلية ومحمية البحر. مشاريع في مجال الاستزراع السمكي. محميات المتنزهات الحدودية والوطنية. تضاريس الحديقة البرية. محميات للحياة البرية. قمم الجبال. المراعي وأراضي الغابات. تدفقات الوديان والسيول والمواقع الأثرية والشعاب المرجانية. احتياطيات الهيدروكربونات والتعدين والطاقة والمعادن . مناطق المحمية. محطات توليد الكهرباء والمسارات. مناطق الربيع وأحواض الأنهار والمحميات.

ما هي طريقه التقديم

خلال الساعات القليلة المقبلة ستأخذ الأمانة العامة في الاعتبار طلبات شراء العقارات المملوكة في المملكة العربية السعودية عبر منصة Ikkam التي سيتم الإعلان عنها ، وسيتم بعد ذلك النظر في جميع طلبات إمكانية التملك في أقرب وقت. إطلاق منصة الأحكام (920035544).

رابط منصه إحكام الرقميه لتمليك العقارات

سيتم الكشف عن الرابط الإلكتروني لشبكة الأحكام الرقمية لعام 1442 هـ مساء اليوم الموافق 12/20/2020 م. الحساب الرسمي لمنصة الأحكام متاح عبر موقع تويتر الذي أطلقته هيئة عقارات الدولة ، حيث يتم توفير جميع المستندات والمستندات المطلوبة. مع طلب ملكية عقار يمكن تقديمه عن طريق الوصلة الجديد

وفي النهايه نرجوا ان نكون قدمنا محتوى هادف والله المستعان.