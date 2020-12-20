نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التقديم والأوراق المطلوبة لتملك العقارات في منصة إحكام في المقال التالي

عمر شويل - جدة الهيئة العامة لعقارات الدولة تبدأ في استقبال طلبات التعديل وتملك العقارات في المملكة العربية السعودية، حيث أعلنت الأمانة العامة للجان النظر “إحكام” عبر الموقع الرسمي له على تويتر إن الدولة تعمل على بناء وتوفير منصة إلكترونية يمكن من خلالها تيسير التعاملات على المواطنين وتسهيل عمليات تقديم الطلبات بشكل إلكتروني من أي مكان، كما أضافت إنها ستقوم بإطلاق المنصة في الساعة الخامسة مساءاً .

بدء إستقبال طلبات التعديل وتملك العقارات في إحكام

أعلنت منصة ” إحكام” الأمانة العامة للجان النظر في تملك العقارات بأراضي المملكة العربية السعودية اليوم عن بدء استقبال طلبات التملك بدءاً من اليوم الأحد الموافق ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٠ و ٥ جماد الأول لعام ١٤٤٢ هجري، وسيتم التقديم بشكل إلكتروني من خلال منصة إحكام التي سيتم إطلاقها مساء اليوم الموافق ٥ جماد الأول ١٤٤٢ .

الشروط الواجب توافرها لتقديم طلبات التعديل وتملك العقارات من إحكام

لابد أن يتم تقديم الطلب خلال سنة من تاريخ الإعلان وهو ٥ جماد الأول ١٤٤٢ . يشترط ألا يكون العقار الذي يرغب بتملكه ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب ملكيتها شرعاً أو تبعاً لأوامر وقرارات وتعليمات . كما يشترط ألا يكون العقار قد فصل فيه بحكم قضائي مكتسب الصفة النهائية. وأخيراً يشترط ألا تنفي المسارات الجوية أو المخططات التنظيمية وجود أي إحياء في العقار الذي ترغب بتملكه قبل أمر المنع من الأحياء الصادر بموجب الأمر السامي رقم (21679) الصادر بتاريخ 9/11/1387 هجري .

الأوراق والوثائق المطلوبة لطلبات تملك العقارات

يتم تقديم طلب التعديل وتملك العقارات لمنصة “إحكام” الأمانة العامة للجان النظر، وذلك وفقاً لنموذج معد من الهيئة مع إرفاق المستندات والوثائق المطلوبة لطلبات التملك وهي:

لابد من توافر وثائق التملك والأحياء.

كما يجب توافر رفع مسلحي من مكتب معتمد متضمناً الإحداثيات ونوع العقار وموقعه وحدوده وأضلاعه ومساحته.

ومن الجدير بالذكر:

إن الهيئة العامة لعقارات الدولة “إحكام” كانت قد أصدرت بعض القرارات الحاسمة على جميع الجهات الحكومية مشددة على ضرورة الاهتمام بالتنسيق معها وأكدت على ضرورة أخذ الموافقة قبل قيامها باستئجار أي عقار تزيد أجرته عن مئتي ألف ريال سعودي سنوياً.

قنوات الاتصال للأسئلة والاستفسار بمنصة إحكام

قامت الهيئة العامة لعقارات الدولة بتخصيص الموقع الرسمي له على تويتر، حيث يمكن التواصل من خلاله والإجابة عن كافة الأسئلة والإستفسارات، كما يمكن الاتصال على الرقم التالي 920035544 وهو الرقم الموحد لتلقي أي أسئلة أو إستفسارات.