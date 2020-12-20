ما هو افضل بنك للتمويل العقاري في السعودية 2021 /1442

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عمر شويل - جدة ما هو افضل بنك للتمويل العقاري في السعودية يوجد فئة كبيرة من المواطنين السعوديين يبحثون عن أفضل البنوك الموجودة في المملكة للتمويل العقاري لشراء وحدة سكنية أو قطعة أرض أو تجديد المنزل، حيث يوجد العديد من البنوك المنتشرة في المملكة التي تهتم على تقديم الكثير من العروض والتمويلات العقارية المتنوعة ويقوم بتوفير وحدات سكنية للعملاء في مقابل بعض الإجراءات التي تضمن لهم دفع الأقساط، ونحن اليوم سوف نعرض عليك أفضل البنوك المتخصصة في التمويل العقاري بالسعودية 2021 /1442.

أفضل بنوك التمويل العقاري بالسعودية

بنك الأهلي

يحرص على وضع بعض الضمانات والضوابط المطابقة للشريعة الإسلامية، من أجل الحصول على تمويل عقاري سواء لشراء وحدة سكنية للمرة الأول أو الثانية، ويدعم التمويل حتى سبع مليون ريال سعودي، للحصول على العقار بكل سهولة وطرق سداد متنوعة وميسرة.

مصرف الراجحي

يقوم بتقديم الكثير من المميزات للتمويل العقاري ويتم تقديمه برسوم مالية تمويلية مخفضة، إلى جانب أنه يتسم بالموافقة السريعة على الطلب، ويتم تسديد الأقساط سواء من خلال تحويل الراتب أو توفير طرق أخر، وقام البنك بوضع عدة شروط منها أهمية الحصول على جهة العمل، وعلى أن يتم تحويل الراتب وغيرها من الشروط.

بنك الرياض

يقوم البنك بتقديم فائدة ربح لا تتعدى 8%، وأيضاً الشروط الموضوعة بسيطة للغاية حيث أن الحاصل على القرض لم يتم تحديد أدنى للراتب الشهري له، ويجب أن يكون حاصل على الجنسية السعودية الأهم من ذلك أن البنك يطبق أحكام الشريعة الإسلامية للتعامل مع العملاء.