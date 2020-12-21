نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشهد الأرض حدثًا لم يحدث منذ 800 عام في المقال التالي

عمر شويل - جدة حدث لم يحدث منذ 800 عام، يشهد كوكب الأرض عدة تغيرات في الآونة الأخيرة لم يتم العثور على السبب ولكن الأرض في تغير مستمر بسبب دورانها حول الشمس وهناك الكثير من الأحداث التي لا تحدث إلا كل أعوام عديدة، منها هذا الحدث الذي لم يحدث منذ 800 عام و سوف يحدث في هذا الشعر الحالي، في هذا المقال سوف نتعرف على سبب هذا الحدث ومتى سيحدث. إعلان فلكي السعودية عن الحدث الذي سيمر بالأرض قام الباحث المتخصص في علم الفيزياء الدكتور محمد هندي بالإعلان عن أنه يوم الإثنين القادم الموافق 21 ديسمبر سوف تشهد الأرض على حدث لم تشهده منذ أكثر من 800 عام وهي ظاهرة اقتران كوكب المشترى وكوكب زحل، وقد أشارت المراكز الفلكية أن حدث اقتران كوكب المشترى وكوكب زحل اول مرة يحدث ويتم تصويره في التاريخ البشري.

صرح الباحث الفيزيائي محمد هندي أن ظاهرة الاقتران الفلكي في الأساس تنشأ بسبب دوران جميع الأجرام السماوية حول الشمس، وقد أشار الباحث أنه إذا إصطف جرمان على خط مستقيم واحد مع كوكب الأرض سوف تحدث ظاهرة الاقتران، والتي يتم التعبير عنها فلكيًا بتساوي قيمة خط الطول السماوي للجرمين. ظاهرة اقتران كوكب المشترى وزحل قد أوضح الفلكيين أن ظاهرة اقتران كوكب المشترى وكوكب زحل قليلًا ما تحدث وذلك لأنه يتم اقترانهم كل 20 عام وذلك بسبب طول مدة دورانهما حول الشمس، كوكب المشترى يستغرق حوالي 12 عام لكي يستطيع أن يكمل دورته، بينما كوكب زحل يستغرق فقط حوالي 30 عام، بالتالي يحتاج كوكب المشترى 20 عام لكي يلحق بكوكب زحل مرة أخرى.

أشار الفلك أنه إذا كانت المسافة الظاهرية بين مستويات كوكب الأرض صغيرة كان لم يحدث هذا.

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