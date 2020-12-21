نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الحكومة السعودية” تدشين “بنان” للتأكد من هوية المرأة السعودية بدون الكشف عن وجهها في المقال التالي

عمر شويل - جدة السعودية في إطار محاولات المملكة العربية للحفاظ على خصوصية المرأة و حرصا على تطبيق الشريعة الإسلامية في أحقية المرأة عدم الكشف عن وجهها أمام الأجنبي عنها إلا في أضيق الحدود وعند الضرورة القصوى وكانت من ضمن هذه الضرورات، هو كشف المرأة عن وجهها في نقاط التفتيش أو النقاط المرورية وخلافة للتأكد من هويتها، ففي ذلك الإطار عملت الحكومة جاهدة على التوصل إلى حل مرضى من خلال “الاستمرار في استثمار التقنية الحديثة في المملكة» فقد قامت بتسخير جهاز “بنان” والذي يتيح التأكد من هوية المرأة في نقاط التفتيش دون الكشف عن الوجه”.

والجدير بالذكر أنه يتم استخدام جهاز “بنان”:

في الكشف عن الأشخاص ومعرفة هويتهم من خلال صورة الوجه أو بصمة الأصابع، كما أن وزارة الداخلية تقوم بإستخدام جهاز “بنان” للكشف عن هوية المجرمين ومعرفة حالتهم الجنائية، كما أن إدارة المرور السعودية قد قامت قريبا وتزامنا مع السماح للمرأة السعودية بالقيادة قامت إدارة المرور باستخدام جهاز بنان للكشف عن المجرمين والتعرف على هوية حالات الوفيات في حوادث المرور، واليوم تكمل المسيرة في إضافة مهمة جديدة لاستخدامات جهاز بنان المتعددة وهي الكشف عن هوية المرأة والتحقق من شخصيتها دون الكشف عن وجهها.

أبعاد قضية منع المرأة السعودية من القيادة: