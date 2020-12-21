نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السعودية تعلن تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية وإغلاق المنافذ البرية والبحرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن مصدر مسئول بوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، عن تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية وأيضاً الدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية لمدة أسبوع قابل للتجديد، وذلك خوفاً على حياة المواطنين والمقيمين على أرض المملكة من خطر الإصابة بالسلالة الجديدة من جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19)، والتي أشد فتكاً من السلالة الحالية والتي بدأت أغلب دول العالم في إنتاج وتجريب اللقاحات الخاصة بها، والتي جاءت المملكة العربية السعودية على رأس تلك الدول، حيث قامت المملكة بإنشاء منصة يقوم من خلالها المواطن الراغب في الحصول على لقاح كورونا بتسجيل بياناته عليها، وذلك حتى يتسنى لوزارة الصحة إعطائه ذلك اللقاح الجديد الخاضع للتجريب الآن، واللقاح متاح لجميع المواطنين والمقيمين على أرض المملكة بشكل مجاني.

تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية والمنافذ البحرية والدولية لمدة أسبوع بالمملكة قابل للتجديد:-

وفقاً لما أعلنه مصدر مسئول بوزارة الداخلية السعودية فإن حكومة المملكة قد قررت اتخاذ عدد من القرارات التي يتم بموجبها حماية مواطنيها من خطر الإصابة بجائحة كورونا المستجد (كوفيد-19) خاصة السلالة الجديدة من تلك الجائحة والتي بدأت في الظهور في عدد من الدول الأوروبية فقد قررت حكومة المملكة العربية السعودية ما يلي:-

1- تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين مؤقتاً لمدة أسبوع قابل للتجديد، ماعدا الحالات الاستثنائية والرحلات الأجنبية المقيمة حالياً في المملكة، حيث يسمح لها بمغادرة المملكة.

2- تعليق الدخول إلى أراضي المملكة من المنافذ البرية والبحرية بشكل مؤقت لمدة أسبوع قابل للتمديد أسبوعاً أخر.

3- على جميع من عاد من أي دولة أوروبية أو من أي دولة ظهر بها الوباء، وفق ما تراه وزارة الصحة اعتباراً من يوم 23/4/1442 الموافق 8/12/2020 وحتى تاريخ صدور هذه القرارات الالتزام بما يلي:-

العزل المنزلي لمدة أسبوعين اعتباراً من تاريخ القدوم إلى المملكة.

إجراء فحص فيروس كورونا المستجد خلال فترة العزل وتكرار الفحص لمدة 5 أيام.

4- على كل من عاد من إحدى الدول الأوروبية أو مر بها أو بأي دولة ظهر فيها الوباء خلال ال3 أشهر الماضية أن يقوم بإجراء فحص فيروس كورونا المستجد.

سوف يتم استثناء حركة نقل البضائع والسلع من تلك الإجراءات.