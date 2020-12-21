نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق الرحلات الدولية في السعودية وغلق جميع المعابر بسبب ظهور وباء جديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعليق الرحلات الدولية في السعودية، لكافة المواطنين والمقيمين، القرار الصادر منذ قليل من قبل وزارة الداخلية السعودية نتيجة ظهور نوع مستجد من الفيروس الخطير كورونا الأمر استعدي الحكومة السعودية باتخاذ قرار تعليق جميع الرحلات حتي تتضح الرؤية من طبيعة الفيروس الجديد ومدي خطورته وانتشاره وكيفية تجنب وصولة إلي الأراضي السعودية.

حيث حددت الحكومة السعودية مدة محددة لتعليق الرحلات الخارجية والمقرر بدءا من اليوم الإثنين الموافق 21 من ديسمبر 2020 وتستمر حتي يوم 28 من ديسمبر 2020، وفي خلال هذا الأسبوع تقوم الحكومة السعودية بمتابعة وتطورات الأوضاع في طبيعة الفيروس الجديد.

كما إضافة وزارة الداخلية السعودية أن قرار تعليق الرحلات الجوية والبحرية المقرر لمدة أسبوع قابل للتجديد لمدة زمنية أخري، حفاظا علي سلامة وصحة المواطنين والمقيمين بالاراضي السعودية، لذا نوضح لكم أهم القرارات عبر موقع ثقفني.

تعليق الرحلات الدولية في السعودية وغلق جميع المعابر بسبب ظهور وباء جديد

أصدرت الحكومة السعودية قرارات عاجلة اليوم نتيجة ظهور خطر جديد قد يتسبب في ظهور موجه شبيه بالوباء الذي راح ضحيته الملايين، حيث كانت المملكة العربية السعودية أعلنت منذ ايام قليلة عن البدء في توزيع لقاح كورونا عبر صحتي، كما جاءت القرار الصادرة كالتالي:

تعليق الرحلات الخارجية إلي جميع الدول فيما عادا الأجانب والمسموح لهم المغادرة إلي أوطانهم. تعليق الدخول عبر المنافذ البرية والبحرية لاي رحلة لمدة أسبوع قابل للتجديد في أي وقت بداية من 21 ديسمبر وحتي 28 ديسمبر من العام الجاري 2021م. القيام بالكشف والفحص الطبي من جديد وعمل الاختبارات الخاصة بفيروس كورونا لكل من عاد إلي المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 8 ديسمبر 2020 وحتي يوم 20 ديسمبر 2020م مع تكرار الفحص الطبي لهم كل 5 أيام. الحجر الصحي لكل من عاد من دولة أوروبية خلال الثلاث أشهر الماضية والتي ظهر فيها الوباء الجديد.

استثناءات تعليق الرحلات الدولية في السعودية

يتم استثناء من هذه الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أعلنت عنها ممثلة في تعليق الرحلات بكافة أنواعها إلي البلاد (حركة تنقل البضائع) مع اتخاذ القرارات التي تخدم مصلحة كافة المواطنين والمقيمين بالاراضي السعودية.