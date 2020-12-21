نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلان نتائج المقبولين من المتقدمين إلى كلية الملك فهد الامنية من خلال منصة أبشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط معرفة نتائج المرشحين للقبول النهائي للمتقدمين في كلية الملك فهد الامنية، حيث تهافت الطلاب من حملة الثانوية العامة في الأيام الماضية على التقديم في كلية الملك فهد الأمنية وذلك لما تتمتع به هذه الكلية عن غيرها من مزايا متعددة حيث أنها كلية حكومية تابعه لوزارة الداخلية السعودية مباشرة كما أنها توفر للخريجين فرصة التعيين مباشرة بعد التخرج في أحد قطاعات وزارة الداخلية، فقد أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج الطلبة الذين تم ترشيحهم للقبول النهائي من المتقدمين لبرنامج بكالوريوس العلوم الأمنية رقم 64 في كلية الملك فهد الأمنية للعام الدراسي 1442هـ.

رابط معرفة المرشحين للقبول في كلية الملك فهد الامنية:

وأوضحت أنه لمعرفة نتائج القبول ومواعيد تسليم الوثائق يمكن الرجوع للموقع الإلكتروني على منصة ( أبشر – توظيف) بوزارة الداخلية.

والوثائق اللازمة للتقديم في الكلية هي؛

صورة من بطاقة الهوية الوطنية للمتقدم.

صوره من شهادة ميلاده.

صورة من السجل الأكاديمي للطالب.

نسخة مترجمة لسجل الطالب الأكاديمي.

صورة من بطاقة الأحوال الشخصية للطالب.

6 صور شخصيه حديثة للمتقدم.أ

ما عن المتقدمين للتخصصات الطبية فيجب تقديم صورة من شهادة الامتيازات مختومة ومعتمدة من الجهة المختصة.

شروط الالتحاق والقبول في الكلية:

هناك مجموعه من الشروط التي يجب توافرها في الطالب ليتم فبوله في كلية الملك فهد الامنية وهي كالتالي: