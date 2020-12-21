موعد السماح بالسفر الدولي من السعودية

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عمر شويل - جدة متى تسمح المملكة العربية السعودية بالسفر إلى الخارج؟ متى سيتم إزالة القيود المفروضة على السفر في النهاية؟ إعلان الحكومة السعودية عن التنازل عن القيود المفروضة على السفر خارج المملكة من قبل عدد كبير من الناس والمواطنين والمقيمين ينتظر ، سواء كان ذلك للسياحة أو زيارة الأقارب أو تقديم الطعام أو لأغراض أخرى ، بحرية السفر للخارج المملكة. الحكومة السعودية للرحلات.

سماحيه السفر من وإلى السعودية

اتخذت المملكة العربية السعودية إجراءات خاصة بعد إعلان فيروس كورونا الجديد ، من مدينة ووهان الصينية إلى العالم ، في محاولة للحد من انتشار الفيروس في البلاد وفرض حظر شامل على المسافرين أو القادمين. كانت المملكة من أكثر الخطوات التي اتخذتها فاعلية. سواء في الموانئ البرية أو البحرية أو الجوية وحظر السفر الدولي ، استمر اختبار فيروس كورونا قبل السفر لعدة أشهر حتى الفتح التدريجي للحدود السعودية اعتبارًا من سبتمبر 2020 مع الاحتفاظ بالإجراءات الاحترازية التي تحد من انتشار الفيروس ، وأبرزها ، قبل السفر إلى المملكة العربية السعودية أو مغادرتها.

موعد السماح بالسفر الدولي من المملكة

بدأت المملكة العربية السعودية منذ عدة أشهر في اتخاذ عدة خطوات للعودة إلى الحياة الطبيعية لتجنب الآثار السلبية على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية لإجراءات حظر السفر داخل وخارج المملكة ، وأعلنت المملكة أن القيود على السفر ومن المملكة العربية السعودية سيتم الآن رفعه بالكامل ، بدءًا من المملكة العربية السعودية.

الفئات المسموح لها بالسفر خارج المملكة

يقوم الموظفون ، من العسكريين والمدنيين ، بتفويض المهام الرسمية.

أعضاء الفريق الدبلوماسي والقنصلي.

يرتبط العمل في المنظمات الإقليمية والأجنبية ، باستثناء العائلات والمرافقين ، بالعاملين في الخارج والسعوديين.

رجال الأعمال الذين يحتاجون إلى السفر جوا لإكمال أعمالهم وصناعتهم.

مديرو الاستيراد والمبيعات والتسويق الذين تشمل مناصبهم السفر إلى الخارج.

الطلاب الذين يحصلون على دورات خارج المملكة في إحدى الجامعات.

على نفقتهم الخاصة ، الطلاب الذين يدرسون في الخارج.

متدربو برنامج الرواتب الصحية.

الأشخاص الذين يتمتعون بمناخ إنساني ، على وجه الخصوص: المقيمون الذين يسعون للم شمل الأسرة ، والذين يحتاجون إلى السفر أو الدخول خارج المملكة.

في حالة وفاة قريب من الدرجة الأولى خارج المملكة.

الوافدون والعمال الذين يظهرون محل إقامتهم المشروع خارج المملكة.

المشاركون في المسابقات الرياضية الإقليمية أو الدولية وممثلو المؤسسات الإدارية والفنية.

مجلس دول الشراكة الخليجية.

من خلال المقال ، تعلمنا الإجابات عندما تسمح المملكة العربية السعودية بالسفر إلى الخارج ، بينما نتعرف أيضًا على المجموعات التي أعلنت الحكومة السعودية أنها ستكون قادرة على السفر خارج المملكة العربية السعودية.