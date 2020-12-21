نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سابتكو: تكشف عن موعد تشغيل مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بالحافلات في المقال التالي

عمر شويل - جدة أفادت شركة النقل الجماعي السعودية بأنها قد تسلمت موعد تشغيل شبكة مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام لحافلات النقل الجماعي وذلك في الربع الثاني من عام 2021 ، أكدت شركة المواصلات العامة سابتكو أنها تسلمت إشعار من الهيئة الملكية لمدينة الرياض وكان مفاده هو موعد التشغيل الرسمي في مدينة الرياض .

حافلات النقل الجماعي

أوضحت شركة المواصلات العامة السعودية في بيان لها على “تداول” أنه يصعب تحديد التكاليف الفعلية المرتبطة بالمشروع حاليا وأوضحت أن التكاليف سيتم الإعلان عنها بمجرد البدء الفعلي في التشغيل بعد اكتمال المشروع في مدينه الرياض، يذكر أن الشركة كانت قد أعلنت من قبل عن موعد استلام وتشغيل المشروع رسميا.

يذكر أن سابكو كانت قد وقعت عقد تأسيس شركة المواصلات العامة منذ عام 2014 مع شركة dev الفرنسية برأس مال قدره بنحو ١٠ مليون ريال سعودي وبنسبه تصل إلى 80% للشركة السعودية سابتكو مقابل 20% للشركة الفرنسية.

كانت الشركة قد وقعت العقد على المشروع بنحو ٨ مليار ريال بمشروع يصل مدته نحو 24 شهر يتم التوريد خلالها بعدد 1000حافلة مختلفة الاحجام متنوعة في القدرة الاستيعابية لعدد الركاب بأعلى المواصفات العالميه في الأمن وطرق التشغيل، المشروع نص على استلام ١٠٠٠ حافلة نقل جماعي، خلال مدة ٢٤ شهر، بداية التشغيل الفعلي في مدينه الرياض منتصف العام القادم.