نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالكشوفات أسماء المستفدين من المساعدة المقطوعة برقم الطلب عبر موقع وزارة الموارد البشرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسماء المستفدين من المساعدة المقطوعة يمكن الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب عن طريق وزارة العمل، حيث ينتظر الآلاف من المواطنين بالمملكة العربية السعودية موعد صرف مقطوعة الضمان الإجتماعي للحصول للحصول على الدعم المالي الذي تقدمه وزارة العمل السعودية لشعبها خاصة لأصحاب الدخل المنخفض عن طريق برنامج المساعدة المقطوعة وذلك مساهمة من الدولة لتخفيف عنهم أعباء الحياة في ظل الغلاء الحالي.

أسماء المستفدين من المساعدة المقطوعة

وقد وضعت وزارة الموارد البشرية عدة شروط يجب أن تتوافر في المتقدم على طلب المقطوعة وتتمثل الشروط في الأتي:

أولاً يستوجب على المتقدم بالطلب أن يكون خامل الجنسية السعودية.

يجب أن يكون المتقدم على الطلب مقيم في السعودية بصفة مستمرة.

يجب المتقدم إلا يقل عمره عن 35 عاماً.

يجب المتقدم أن لا يزيد راتبه الشهري عن 3 آلاف ريالا.

يجب على المتقدم أن لا يكون يمتلك أي عقارات أو سجلات تجارية.

كشوفات أسماء المستفدين من المساعدة المقطوعة

ولمعرفة كشوفات أسماء المستفدين من المساعدة المقطوعة يجب الدخول أولاً على موقع وزارة الموارد البشرية ثم اتباع الخطوات التالية:-