نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد التقويم الدراسي 1442 الإجازات الرسمية وموعد بدء الدراسة الفصل الثاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر تفاصيل مواعيد التقويم الدراسي 1442 بالمملكة العربية السعودية لمراحل التعليم العام الثلاث (الابتدائية – المتوسطة – الثانوية)، حيث نوفر المواعيد المتعلقة بالخطة الزمنية الدراسية لمتابعة العام الدراسي الجاري 1442 للتعرف علي موعد بدء الاختبارات الفصل الدراسي الأول ومواعيد الإجازات الرسمية أو إجازة منتصف العام الدراسي الجاري.

بالإضافة إلى التعرف على موعد بدء الدراسة الفصل الدراسي الثاني، وموعد اختبارات نهاية العام الدراسي، وميعاد إجازة نهاية العام، وذلك بعد أن تم اعتماد التقويم الدراسي وتعميمه لكافة المدارس بالمملكة، وقد أقرت وزارة التعليم رسمياً إجراء الاختبارات النهائية عن بعد لكافة الطلاب باستثناء الطلاب ممن يتلقون دروسهم عبر قنوات عين الفضائية أو عين دروس يوتيوب أو ليس لديهم أجهزة جوال أو خدمة الإنترنت.

مواعيد التقويم الدراسي 1442

أصدر وزير التعليم قراراً بتعميم خطة التقويم الدراسي المعتمد والمصدق عليه من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- بكافة محافظات ومناطق وإدارات التعليم بالمملكة العربية السعودية، ليبدأ العمل به بدايةً من العام الدراسي الجاري ويستمر لمدة 5 سنوات قادمة.

ومن يرغب في التعرف على المواعيد الخاصة بالعام الدراسي الجاري كاملةً، يمكنه ذلك من خلال النقاط التالية:

بداية الدراسة الفصل الدراسي الأول للطلاب: (التاريخ الهجري 11 محرم 1442هـ – التاريخ الميلادي 29 أغسطس 2020م).

إجازة اليوم الوطني: (التاريخ الهجري 6 صفر 1442هـ – التاريخ الميلادي 23 سبتمبر 2020م).

بداية اختبار الفصل الدراسي الأول: (التاريخ الهجري 5 جمادي الأولى 1442هـ – التاريخ الميلادي 20 ديسمبر 2020م).

بداية إجازة منتصف العام الدراسي: (التاريخ الهجري 16 جمادي الأولى 1442هـ – التاريخ الميلادي 31 ديسمبر 2020م).

بداية الدراسة الفصل الدراسي الثاني: (التاريخ الهجري 4 جمادي الثاني 1442هـ – التاريخ الميلادي 17 يناير 2021م).

بداية إجازة عيد الفطر: (التاريخ الهجري 17 رمضان 1442هـ – التاريخ الميلادي 28 أبريل 2021م).

بداية الدراسة بعد إجازة عيد الفطر: (التاريخ الهجري 6 شوال 1442هـ – التاريخ الميلادي 17 مايو 2021م).

بداية اختبار الفصل الدراسي الثاني: (التاريخ الهجري 11 شوال 1442هـ – التاريخ الميلادي 22 مايو 2020م).

بداية إجازة نهاية العام الدراسي: (التاريخ الهجري 22 شوال 1442هـ – التاريخ الميلادي 2 يونيو 2021م).

القواعد المنظمة لخطة التقويم الدراسي

وضعت الوزارة قواعد منظمة لـ مواعيد التقويم الدراسي تمثلت في أن مدة كل فصل دراسي لا تقل عن 15 أسبوعاً مضافاً إليها مدة الاختبارات، ولا تزيد مدة الاختبارات النهائية لكل فصل دراسي عن 15 يوماً، وعند الضرورة يجوز تقديم موعد الاختبارات النهائية لمدة لا تزيد عن 7 أيام، بالإضافة إلي تطبيق مواعيد الإجازات الخاصة بعيد الفطر وعيد الأضحى واليوم الوطني للمملكة علي مدارس المملكة والجامعات، ما يتم تطبيقه علي الموظفين بالجهات الحكومية الأخري.

وبعد الانتهاء من اختبارات الفصل الدراسي الأول، سيتم الإعلان عن نتائج الطلاب عبر نظام نور المركزي باسم المستخدم وكلمة المرور أو عبر نظام نور بالهوية الوطنية فقط ورمز التحقق أو بالسجل المدني وبدون رقم سري فور تفعيله بعد الانتهاء من رصد الدرجات ومراجعتها، ومن خلال موقع ثقفني يمكنكم التعرف علي مواعيد التقويم الدراسي لخمس سنوات مقبلة، وسط متابعة مستمرة لنوافيكم بأخر أخبار وزارة التعليم السعودية.

الخطة الزمنية للعام الدراسي 1442

بدأت الاختبارات النهائية الفصل الدراسي الأول بتاريخ 5 جمادي الأولى 1442هـ الموافق لتاريخ 20 ديسمبر 2020م لطلاب مراحل التعليم العام، وقد أعلنت الوزارة عن ملخص إجراءات الاختبارات عن بُعد والتي تتمثل في: