“أمن الطرق” يدعو قائدي الشاحنات لاتباع 5 نصائح عند دخولهم وخروجهم من المدن

بلادي – الرياض :
وجهت القوات الخاصة لأمن الطرق عدة إرشادات لقائدي الشاحنات والمعدات الثقيلة، مشددة على عدم دخول المدن أو الخروج منها في الأوقات غير المسموح بها.
ونبهت على السائقين بضرورة التأكد من سلامة الإنارة الجانبية، ووجود العواكس وحواجز السلامة، بجانب عدم زيادة الحمولة عن الحد المسموح به.
كما شددت على ضرورة تغطية الحمولة المنقولة وتثبيتها، والالتزام بالسير بالمسار الأيمن على الطريق، مؤكدة أن الالتزام بتعليمات السير ومعرفة أوقات الخروج والدخول للمدن يسهم في اختصار زمن الرحلة ويضمن سلامة قائد الشاحنة والآخرين من مرتادي الطريق.
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