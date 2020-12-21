شرطة الرياض: القبض على ثلاثة مخالفين لنظام الإقامة ثبت تورطهم في النصب والاحتيال

بلادي – الرياض :
تمكنت الجهات المختصة بشرطة منطقة الرياض، من القبض على ثلاثة مخالفين لنظام الإقامة تورطوا في جرائم نصب واحتيال تمثلت بادعاء انتمائهم لأحد مكاتب الخدمات، والإعلان عن ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات المتاجر الإلكترونية.
وأوضح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، خالد الكريديس، أن المتورطين من الجنسية السورية، في العقدين الثالث والرابع من العمر، استخدموا حسابا بنكيا لكيانٍ تجاري يعمل به أحدهم، لتلقي المبالغ المالية من ضحاياهم ثم تحويلها إلى بلادهم.
وأضاف أن المبالغ المحولة تجاوزت المليون ريال، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.
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