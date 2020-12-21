“الداخلية”: تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجُنَاة في الخرج

بلادي – الرياض :

أعلنت وزارة الداخلية اليوم (الإثنين) تنفيذ حكم القَتل قصاصاً بأحد الجُنَاة في محافظة الخرج.

وأوضحت الداخلية أن المدعو عبد الله بن مناحي بن عنان الدوسري – سعودي الجنسية – أقدم على قَتل/ خالد بن فراج بن حماد الدوسري – سعودي الجنسية -، وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى إلى وفاته إثر خلافٍ حدث بينهما.

وأضافت أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقَتل قصاصاً.

وأبانت أن الحكم صُدق من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر.