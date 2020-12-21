القبض على ثلاثة رجال وامرأة بعد ملاسنة كلامية في أحد الأماكن العامة بجدة

بلادي – الرياض :

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة اليوم (الإثنين) القبض على ثلاثة رجال وامرأة بعد تورطهم في ملاسنة كلامية في أحد الأماكن العامة بجدة.

وأوضح المُتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، الرائد محمد الغامدي، أن عملية القبض عليهم تمت بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لملاسنة كلامية بألفاظ خادشة للحياء بين مجموعة من الأشخاص في أحد الأماكن العامة بالمحافظة.

ولفت المتحدث إلى أن المتورطين في هذه الملاسنة تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.