أرامكو السعودية و”كوجنايت” تؤسسان مشروعًا مشتركًا لتسريع الرقمنة الصناعية

بلادي – الرياض :

وقعت شركة أرامكو السعودية للتطوير التابعة لأرامكو السعودية وشركة كوجنايت آي إس (كوجنايت) اتفاقية لتأسيس مشروع مشترك كجزء من الشراكة الاستراتيجية للرقمنة بين الشركتين.

وبموجب الاتفاقية، ستقوم أرامكو السعودية وشركة كوجنايت بتأسيس شركة جديدة تركّز على الرقمنة في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل عام، حيث سيقوم المشروع بتطوير وتوزيع ونشر حلول رقمية متقدمة للعملاء في مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاع النفط والغاز والطاقة الكهربائية والمنافع والتصنيع والشحن.

وتهدف هذه الحلول إلى تمكين التحوّل الرقمي للشركات في الإنتاج وتحسين المخرجات والصيانة التنبؤية ورقمنة القوى العاملة ومعايير السلامة المتقدمة، إضافة إلى خفض البصمة البيئية للأعمال الصناعية.

وسيستفيد المشروع الجديد من منصة كوجنايت الرائدة للبيانات الصناعية، وكذلك من منتج (Coginte Data Fusion) بصفته التقنية الرئيسية للشركة، إلى جانب الاستفادة من القدرات السحابية الأكثر تطورًا لاستضافة البيانات والتحليل والذكاء الاصطناعي.

ويُتوقع أن يتم تشغيل المشروع في عام 2021م، بعد استيفاء جميع الموافقات التنظيمية المطلوبة.

وأكد النائب الأعلى للرئيس للخِدْمات الفنية في أرامكو أحمد السعدي أن الشركة تبنّت برنامجًا طموحًا للتحوّل الرقمي بهدف التحوّل إلى شركة الطاقة الرائدة رقميًا على مستوى العالم، مما سيؤدي إلى تعظيم القيمة للمساهمين، ويضع الشركة في مركز الصدارة عالميًا في الابتكار الرقمي في قطاع الطاقة.