سخر شعره في النصح والوعظ.. وفاة الشاعر “راجح العجمي”

بلادي – الرياض :

توفي الداعية الشاعر “راجح العجمي”، ومن المقرر أن يصلى عليه اليوم (الإثنين) بعد صلاة العصر بمقبرة الصحنة في الدلم.

وتصدر خلال الساعات الماضية وسم على موقع “تويتر” باسم الشاعر الراحل، معلنًا وفاته، وتمنى له مغردون الرحمة والمغفرة، فيما أعاد آخرون تداول أشعار ومقاطع فيديو له، مقدمين العزاء لأهله وذويه.

الجدير بالذكر أن الشاعر الراحل خصص شعره في النصح والوعظ وعدم الاغترار ببريق الحياة، وعدم الانجراف وراء اللذات.