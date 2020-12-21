بلادي – الرياض :
دعت الملحقية الثقافية في الولايات المتحدة الأمريكية اليوم (الإثنين)، الطلاب المبتعثين ممن لديهم رحلات جوية وألغيت بعد قرار المملكة بتعليق الرحلات الجوية إلى البقاء في أماكن وجودهم حتى رفع التعليق.
ووجهت الملحقية الطلاب بإعادة جدولة رحلاتهم، والالتزام بتعليمات الوقاية الصادرة من السلطات المحلية والمتعلقة بفيروس كورونا المستجد.
الجدير بالذكر أن المملكة أعلنت أمس (الأحد) تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية والدخول عبر المنافذ البحرية والبرية مؤقتا لمدة أسبوع قابلة للتمديد، وذلك بناء على ما رفعته وزارة الصحة عن انتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا المستجد في عدد من الدول.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد تعليق المملكة للرحلات الجوية.. “الملحقية في أمريكا” تصدر توجيها مهما للمبتعثين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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