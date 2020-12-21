الحصيني: أمطار متوقعة من اليوم وحتى غد الثلاثاء على أجزاء من هذه المناطق

بلادي – الرياض :

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبد العزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة خلال الـ24 ساعة القادمة على أجزاء ببعض المناطق في المملكة.

وأوضح أن الأمطار ستستمر من اليوم (الإثنين) حتى صباح يوم غد (الثلاثاء)، وستكون من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق حائل، والقصيم، والباحة، وعسير، وجازان، وشمال منطقة الرياض.

كما توقع أن يصاحب هذه الأجواء نشاط رياح متوسطة السرعة على شرق المناطق الغربية وعلى المنطقتين الشرقية والشمالية من المملكة.