نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط رابط التسجيل في منصة احكام لتمليك العقارات في هيئة العامة لعقارات الدولة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أطلقت الهيئة العامة لعقارات الدولة في المملكة العربية السعودية منصة احكام الرقمية الالكترونية يوم الأحد الموافق ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٠. بهدف التسهيل على المواطنين في المملكة امتلاك صكوك تثبت أحقية المواطن في امتلاك عقار هيئة العامة لعقارات الدولة وفقا للشروط والأحكام. بذلك، تكون منصة احكام الرقميه هي المنصة الإلكترونية الرسمية لاستقبال طلبات المواطنين في السعودية بشأن تمليك العقارات الكترونيا. ويتم من خلال رابط التسجيل في منصة احكام بتسجيل المواطن انشاء حساب جديد، ثم إرفاق المستندات اللازمة، والتي نستعرضها معكم خلال هذا التقرير.

منصة احكام الالكترونية

تعتبر منصة احكام الالكترونيه هي البوابة الإلكترونية التابعة للهيئة العامة في المملكة السعودية لامتلاك العقارات. على أن يتم صدور حكم نهائي بشأن أحقية المواطن في المملكة العربية السعودية في امتلاك عقار بعد تقديم المستندات اللازمة. وذلك عبر منصة إحكام بتطبيق الخطوات الواردة في هذا التقرير وفقا لشروط امتلاك عقار التي أعلنت عنها الهيئة العامة لعقارات الدولة عبر موقعها الرسمي.

رابط التسجيل في منصة احكام الرقميه

أطلقت الهيئة العامة لعقارات الدولة منصة إحكام لتحقيق رغبات المواطنين المنتظرين تحقيق أحلامهم بالحصول على صكوك ملكية تؤكد أحقية امتلاك الأراضي المقيمين فيها. ويتطلب من المواطن تسجيل الدخول إلى رابط منصة احكام الإلكترونية ثم إنشاء حساب جديد عبر المنصة. وذلك من خلال إدخال البيانات الخاصة بالمواطن، والعقار المثبت أهلية امتلاكه، والموافقة على شروط وأحكام المنصة. على أن يتم الرجوع إلى الصفحة الرئيسية للمنصة، وتسجيل الدخول باستخدام رقم الهوية وكلمة المرور، ورفع مستندات العقار، ثم تقديم طلب تملك العقار، على أن يتم مراجعته خلال ٦٠ يوم من قبل الهيئة العامة لعقارات الدولة.

طريقة التسجيل في منصه احكام الإلكترونية

خصصت الهيئة العامة لعقارات الدولة رقم الجوال الموحد ٩٢٠٠٣٥٥٤٤ لاستقبال استفسارات المواطنين بشأن امتلاك عقارات الدولة. وفيما يلي نستعرض لكم بالخطوات طريقة التسجيل في منصة احكام الرقمية وطريقة تقديم طلب امتلاك عقار:

الولوج إلى رابط منصة احكام الإلكترونية النقر على تسجيل الدخول الضغط على أيقونة إنشاء حساب إدخال بيانات المواطن، الاسم، رقم الهوية، رقم الجوال، البريد الإلكتروني. النقر على أيقونة الموافقة على الشروط والضوابط. الرجوع إلى الصفحة الرئيسية لمنصة إحكام. تسجيل الدخول إلى المنصة باستخدام رقم الهوية، كلمة المرور. إدخال البيانات المطلوبة. إرفاق المستندات المطلوبة بتحقيق امتلاك العقار. النقر على تقديم طلب. يتم مراجعة الطلب من الهيئة العامة لعقارات الدولة خلال 60 يوم من تاريخ تقديم الطلب.

شروط طلب تملك عقار عبر منصة إحكام

حددت هيئة العامة لعقارات الدولة مجموعة من الشروط والأحكام لقبول طلبات امتلاك العقارات وهي: