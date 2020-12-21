رابط وظائف الحرس الوطني الهندسية والفنية 1442والشروط والتخصصات المطلوبة

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عمر شويل - جدة رابط وظائف الحرس الوطني الهندسة والفنية 1442، التي تزايد عليه عمليات البحث منذ صباح اليوم فور إعلان الحرس الوطني عن توافر وظائف شاغره للمهندسين والفنيين لكلا من الجنسين النساء والرجال، من حملة البكالوريوسات والدبلومات الفنية نظام الثلاث سنوات، والدبلومات الفنية نظام 5 سنوات والحاصلين علي شهادة المتوسطة، حيث وضع الحرس الوطني موعد محدد للتسجيل يجب على المتقدمين الراغبين في الالتحاق بالوظائف الجديدة الإلتزام به، كما حددت مجموعة من الشروط والضوابط يجب مراعاتها، وذكرت أن التسجيل في الوظائف إلكترونيا عبر رابط الوظائف الهندسية والفنية للحرس الوطني والتي نوضحها إليكم عبر موقع ثقفني.

رابط وظائف الحرس الوطني الهندسة والفنية 1442

أوضحت وزارة الحرس الوطني عن توافر العديد من الوظائف والتي شملت العديد من التخصصات الفنية والهندسية، والتي يتمكن من ينطبق علية الشروط والضوابط التي تم تحديدها مسبقاً التسجيل عبر الرابط التالي وزارة الحرس الوطني حيث يتم بدء التسجيل من يوم الثاني عشر من شهر جمادي الأولى 1442 ويستمر حتي نهاية يوم الخميس المقبل، وفقا إلي ما يتم ايضاحه في الشروط التالية.

شروط وظائف الحرس الوطني الهندسة والفنية 1442

حددت وزارة الحرس الوطني بالمملكة العربية السعودية مجموعة من الشروط والضوابط الواجب توافرها في الراغبين في الحصول علي وظائف الحرس الوطني سواء كانت الهندسية أو الفنية والتي جاءت كالتالي:

يجب أن لا يقل عمر المتقدم علي الوظائف عن 18 عام، كما يجب أن لا يزيد عمر المتقدم عن 40 عام.

يجب أن لدي المتقدم المؤهل العلمي المناسب للوظيفة.

يجب أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك.

يجب أن يجتاز المتقدم الفحص الطبي.

يجب أن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية.

التخصصات المطلوبة لشغل وظائف الحرس الوطني