نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السعودية تعلن عن تعلق جميع الرحلات الدولية لمدة أسبوع وقابل للتمديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة منذ ساعات قليلة ماضية أعلنت المملكة العربية السعودية عن قرارها في غلق وتَعلق جميع الرحلات الدولية وجميع المنافذ البرية والبحرية التابعة لها لمدة أسبوع وقابل للتمديد، وذلك بعد إعلان وزارة الصحة السعودية عن ظهور سلالة جديدة متحورة من فيروس كورونا “كوفيد 19” لها إعراض أشد شراسة من السلالة الحالية في بدأت في الظهور في بعضً من الدول الأخرى، ويعتبر هذا القرار من ضمن الإجراءات الإحترازية التي تتبِعها المملكة خوفاً على جميع المواطنين والمقيمين على أراضي المملكة ولضمان سلامتهم.

الإجراءات الإحترازية الجديدة المتَخذة داخل المملكة العربية السعودية

تعليق جميع الرحلات المغادرة أو القادمة إلى المملكة مستثنى في ذلك الرحلات القائمة على أراضيها سمحت لها بالمغادرة

غلق جميع النوافذ البرية والبحرية لمدة أسبوع واحد على أن من الممكن تحديد الغلق لمدة أسبوع آخر إذا تتطلبَ الأمر

على من دخل البلاد من تاريخ 8 ديسمبر الجاري قادماً من البلاد الأوروبية أو قادماً من أي دولة ظهر فيها السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد الخضوع للعزل المنزلي (الحجر الصحي) لمدة 14 يوماً وإجراء فحص الكشف عن كورونا على أن يتم إعاده الفحص كل خمسة أيام.

ومن المعلوم أن المملكة اتخذت العديد من الإجراءات الإحترازية لمواجهة خطر الفيروس، ومن تلك الإجراءات أنها قامت ولأول مرة تطبيق نظام التعليم عن بعد، كما قامت بتخصيص تطبيق يعرف باسم تطبيق “صحتي” ويقدم التطبيق المزيد من الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية ومن تلك الخدمات:

الحصول على المعلومات الصحية الصحيحة والدقيقة

توفير الخدمات الصحية والرعاية الصحية المتكاملة لجميع المواطنين داخل المملكة العربية السعودية

المكان الذي يتوجه إليه المواطنين للحجز والحصول على اللقاح

متابعة وتحديث الفحوصات الحيوية للمواطنين

التحفيز على متابعة نمط الحياة الصحي والسليم وانتشار الوعي الصحي

الحصول على الإجازات المرضية

متابعة الأدوية المصرفية.

ولقد حددت وزارة الصحة مراحل توزيع اللقاح على المواطنين وقد قَسمت المراحل إلى ثلاث فئات وهم:

الفئة الأولى هم الذين أعمارهم بداية من 65 عام فيما فوق وأصحاب الأمراض المزمنة كالسكر وأمراض القلب والضغط والكلى.

الفئة الثانية هم الذين أعمارهم بداية من عمر الخمسين فيما فوق وأصحاب السمنة المفرطة

الفئة الثالثة وهي التي تعم على جميع فئات الشعب.