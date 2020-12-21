كيفية الاستعلام عن فاتورة المياه nwc.com.sa في السعودية بأكثر من طريقة

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عمر شويل - جدة بأكثر من طريقة، وكل واحدة أسهل من الأخرى، يمكن للمواطن أو المقيم في المملكة العربية السعودية، معرفة الاستعلام عن فاتورة المياه في السعودية 1442هـ، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للشركة عبر الإنترنت، فيما يأتي ذلك في ظل مواكبة التقدم الكبير الذي تشهده جميع الوزارات والهيئات والشركات في البلاد من حيث تقديم الخدمات للجمهور بأفضل الوسائل التقنية، لزيادة الموثوقية، وفي الوقت نفسه، تيسيرًا عليهم في الجهد المبذول لزيارة المقرات، واختصارًا للوقت الذي يهدر بالساعات، وكذلك توفيرًا للمال الذي يجري صرفه في المواصلات، إذ إن معرفة هذه الخدمة عبر الإنترنت ليس عليه أي رسوم، بل مجانًا في جميع الأوقات.

كيفية الاستعلام عن فاتورة المياه nwc.com.sa في السعودية برقم الحساب

وفي السطور التالية، نوضح كيفية الاستعلام عن فاتورة المياه في السعودية برقم الحساب nwc.com.sa، خدمة للمواطنين والوافدين الراغبين في التعرف على آلية تنفيذ هذه الخدمة دون الحاجة إلى زيارة أحد مقرات الشركة، وذلك باتباع الخطوات الآتية:

بداية، يجب الانتقال إلى موقع الشركة على شبكة الإنترنت.

وننقر على تسجيل الدخول.

ثم ندخل بيانات التسجيل المطلوبة.

نضغط بعد ذلك، على معرفة رقم الحساب.

كما نقوم بإدخال البيانات المطلوبة.

في الخطوة التالية، نختار الخدمة التي نبحث عنها.

هنا ندخل رقم الحساب، ثم الرمز المرئي.

أخيرًا، ظهور جميع التفاصيل الخاصة باستهلاك العميل في الشركة.

الاستعلام عن فاتورة المياه برقم العداد

فيما يمكننا الاستعلام عن فاتورة المياه برقم العداد في المملكة العربية السعودية، وذلك باتباع الخطوات الآتية:

في البداية، يجب الولوج إلى موقع الشركة الوطنية عبر الإنترنت.

ثم نسجل بيانات الدخول.

وننقر على الخدمة التي نريد التعرف إليها.

بعد ذلك، نكتب رقم العداد.

أخيرًا، ننقر على استعلم، للتعرف إلى جميع التفاصيل التي نريدها.

الاستعلام عن فاتورة المياه برقم الهوية

وبطريقة ثالثة، يمكن أيضًا، الاستعلام عن فاتورة المياه برقم الهوية عن طريق الشركات والهيئات العامة، في المملكة، التعرف إلى حجم الاستهلاك الشهري، باتباع الخطوات الآتية، عبر موقع الشركة: