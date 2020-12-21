نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في منصة إحكام الرقمية ehkaam لطلب تملك العقار والتعديل عليها في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في منصة إحكام الرقمية هو الأكثر بحثًا الآن في المملكة العربية السعودية، والذي أطلقته الهيئة العامة لعقارات الدولة، والذي يستقبل طلبات تملك العقارات إلكترونيًا، من أجل التسهيل على المواطنين، ومن أجل إدخال منظومة التحول الرقمي في الخدمات العقارية، وأشارت الهيئة أن رابط منصة إحكام الرقمية الجديدة يستقبل الطلبات وفق ضوابط وشروط مُحددة، فإن تم استيفائها، فإن منصة إحكام الرقمية تسجيل الدخول ستقبل بالطلب في الحال.

التسجيل في منصة إحكام الرقمية

تعتبر منصة إحكام وسيلة من وسائل المساعدة للجان النظر، في طلب تملك العقارات، فتساهم في اتخاذها القرارات، والقيام بمهامها، سواء المهام الإدارية، أو المهام الفنية، فتقوم بعمل التالي:

تقوم المنصة بالبت في طلب التملك.

تقوم أيضًا بالبت في طلب التعديلات.

تقوم بالبت في إثبات صحة تملك العقارات، التي تقع في نطاق الحرمين الشريفين.

البت في طلب التعديل على صكوك الاستحكام.

طريقة التقديم على طلب تملك أو تعديل عقار

ومن يرغب في التقديم ينبغي أن يقوم بالخطوات التالية:

أولًا يتم إنشاء حساب في منصة إحكام الإلكترونية.

ومن ثم تعبئة نموذج الطلب، مع ضرورة رفع الأوراق الثبوتية المطلوبة بالكامل.

عليك أن تقوم بمراجعة المكتب الهندسي المصرح له بالعمل من خلال البلديات.

يمكن من خلال المنصة متابعة الطلب.

شروط التقديم في منصة إحكام تسجيل دخول

ينبغي أن يكون الطلب عبر المنصة قد تم تقديمه خلال العام الأول لانطلاق المنصة.

ينبغي ألا يكون العقار قد حصل على حكم قضائي مسبق بشكل نهائي.

ينبغي ألا يكون موقع العقار واقعًا في إطار المواقع التي لا ينبغي امتلاكها، سواء بموجب قرارات الدولة، أو وفق الشرع.

الأوراق المطلوبة لطلبات تملك العقارات

وعلى من يرغب في التسجيل في منصة إحكام الرقمية أن يقوم برفع الأوراق المطلوبة، والتي تتمثل في وثيقة تملك العقار، المصدق عليها من الجهات المعنية، بالإضافة إلى رفع مساحي، وهذا يمكن الحصول على من أحد المكاتب المعتمدة، على أن يكون شامل لكافة المعلومات التي تخص موقع العقار، وحدوده، ونوعه أيضًا، ومساحته بالتفصيل، وكل ما يتعلق به.