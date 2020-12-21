نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة إحكام لتملك العقارات والأوراق المطلوبة لاستقبال الطلبات تملك العقارات في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة إحكام لتملك العقارات هي منصة قد قامت بإطلاقها الهيئة العامة لعقارات الدولة، والهدف من إطلاق “ إحكام “في الأمانة العامة للجان هو النظر إلي الطلبات المقدمة من قبل المواطنين الراغبين في تملك العقارات في المملكة العربية السعودية، وقد تم اليوم الأحد الموافق 20 من شهر ديسمبر 2020 ميلادية من البدء في استقبال طلبات التعديل أو طلبات تملك العقارات للمواطني الذين لا يمتلكون صكوكا رسمية للعقارات الخاصة بهم، وتسعي حكومة المملكة من هذا القرار أن يستطيع المواطن أن يتملك عقاراً بدون احتكار في بعض مدن ومناطق المملكة العربية السعودية ، وقد أشارت الهيئة العامة لعقارات الدولة إلي انه هناك بعض الشروط والأوراق التي يجب أن يقدمها المواطن ليتمكن من امتلاك عقار خاص به ومن خلال هذا المقال سوف نقوم بعرض هذه الأوراق و الشروط.

منصة إحكام لتملك العقارات

قد أشار اليوم الأحد الموافق 20 من شهر ديسمبر للعام الحالي 2020 ميلادية معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة إلي إصدار قرار التسجيل المعتمد رقم145ى 12/3،1442 هجرية، للبدء في استقبال طلبات التسجيل مع وضع بعض الشروط و المعايير التالية :

يجب تقديم طلب التعديل للأمانة بنموذج قد تم إعداده من قبل الهيئة العامة لعقارات الدولة يوجد به المستندات الداعمة.

يجب تقديم رقم مساحي من مكتب معتمد في المملكة العربية السعودية.

يجب تحديد نوع العقار ومساحته و موقعه.

يجب تقديم طلبات التعديل .

من شروط التعديل أن يكون مقدم بتاريخ اليوم 20 من ديسمبر 2020 .

التملك في بعض حدود الحرمين في بعض الضوابط.

من شروط التملك أن يكون مقدم اليوم وان يكون طلب التقديم علي العقار في المواقع المسموح بها وغير واقع في الأماكن المحرم امتلاكها شرعاً.

منصة إحكام وطريقة التسجيل

قد قام محافظ هيئة عقارات الدولة ” إحسان بافقيه” إلي أن اللجان الموجودة تعمل علي إثبات طلبات التقدم لتملك عقار والعمل علي دعم المواطن بطريقة موثوق بها وبمزيد من الشفافية مما يعمل علي تعزيز التنمية الاقتصادية، وأضاف المحافظ إلي انه يجب علي المواطن أن يقدم طلب التقدم وفق نموذج إلكتروني علي الموقع الرسمي الخاص بمنصة إحكام لتملك العقارات مرفق به كل الأوراق و المستندات و رفع مساحي من مكتب معتمد