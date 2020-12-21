نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Ehkaam sa بوابة إحكام السعودية العقارية.. رابط التقديم للعقارات عبر منصة إحكام في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة إحكام Ehkaam sa التي أطلقتها الهيئة العامة للعقارات في المملكة العربية السعودية، هي منصة إلكترونية خاصة باستقبال طلبات المواطنين لتملك العقارات الجديدة بداية من أمس الأحد، ويتوقع الخبراء أن تَتلقى المنصة إقبالاً واسعاً من المواطنين الذين يريدون تملك العقارات، وهذا يعمل على حل مشكلة عمل أحياء جديدة أخرى في مدن المملكة، وأشارت الإحصاءات أن حجم هذه الأحياء تزيد في بعض المدن عن 50 مليون متر مربع دون امتلاك الأهالي أي أوراق أو وثائق تثبت امتلاكهم لها. وأكدت الأمانة العامة بدورها في النظر في طلبات تملك العقارات عبر منصة إحكام التابعة للهيئة أنه يجب على المواطن استكمال جميع المستندات والأوراق الداعمة للطلب في تملك العقارات بمختلف أنواعها.

رابط منصة إحكام Ehkaam sa

يبحث الكثير من المواطنين السعوديين عن رابط التسجيل في منصة إحكام والتقديم بها، لذا يتوجب عليك الدخول إلى موقع الهيئة العامة للعقارات ، واستكمال عملية الدخول، حيث إنه بموجب إصدار القرار رقم 145-12-3 لعام 1442 هجريا الموافق 29 أكتوبر لعام 2020، وقد تم إصدار هذا القرار بالتقديم على تملك العقارات الأحد 20 ديسمبر 2020 في المناطق المسموح بها ولا يمكنه التملك في الأماكن المحرم عليه تملكها شرعا، ويتم التقديم بطلب من خلال الموقع للأمانة العامة مرفق به بالرقم المساحي وأنواع العقار ووثائق الأحياء والحدود الخاصة بالموقع.

شروط قبول طلب التملك من خلال منصة إحكام

يجب أن يكون الطلب مقدم من خلال سنة من تاريخ 55-1442 الموافق 2012-2020 ويشترط:

ألا يكون قد تم الفصل فيه بحكم قضائي ألا يكون العقار محل الطلب كذلك يجب ألا يكون ضمن المحميات الوطنية والمتنزهات البرية وقمم الجبال ومناطق مصادر المياه والسدود وغيرها.

تفاصيل أخرى حول موقع إحكام

وللمزيد يمكن الإطلاع على بوابة إحكام ، والجدير بالذكر أن الأمانة العامة أشارت إلى أنه يسمح للمواطنين برفع طلب واحد فقط لكل مرة وأن عملية الرفع المساحي للعقار تتم من خلال المكاتب الهندسية، والمساحية المعتمدة من قِبل الأمانات، والبلديات الموجودة في جميع مدن المملكة العربية السعودية، وأتاحت هيئة العقارات للمواطنين خدمة التأكد من المكاتب المعتمدة عبر الموقع الالكتروني منصة بلدي وهذا الموقع تابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية.