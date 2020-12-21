نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط تمويل الزواج بنك التنمية الاجتماعية ١٤٤٢ في المقال التالي

عمر شويل - جدة ماهي شروط تمويل الزواج المٌقدم من بنك التنمية الاجتماعية السعودي؟ بعد قرار بنك التنمية الاجتماعية بمنح قرض الزواج للشباب، تيسيراً عليهم في إتمام عملية الزواج، ومساندة في تكاليفه، لاحظنا ازدياد عمليات البحث حول الشروط الخاصة بهذا القرض وكيفية التقديم، ولذلك سوف نقدم من خلال هذا المقال كافة التفاصيل الخاصة بشروط تمويل الزواج، وكذلك كيفية ورابط التقديم على قرض الزواج ١٤٤٢. ما هي شروط تمويل الزواج بنك التنمية ١٤٤٢ لقد قام بنك التسليف والإدارة السعودي بوضع مجموعة من الشروط، يجب توافرها في مُقدم الطلب حتى يتم قبول الطلب الخاص به للحصول على التمويل، وتتلخص تلك الشروط في التالي: يلزم أن يكون مواطن سعودي يحمل الجنسية السعودية

لا يجوز أن يكون تخطى 70 عاما، ولا يقل عمره عن 18 عاما

أن يكون هذا الزواج هي الزيجة الأولى، فلا يكون سبق له الزواج إلا في حال وفاة الزوجة الأولى

أن يكون موظف

ألا يتخطى مُجمل الدخل الشهري عن 12 ألف ريال سعودي

الالتزام في عملية سداد الأقساط الشهرية. رابط التقديم على تمويل الزواج من بنك التسليف يقدم بنك التنمية الكثير من التمويلات التي تساعد المواطن السعودي، سواء بفوائد أو بدون، هدفا في مساندة المواطن ورفع مستوى المعيشة، وجاءت آخر تمويلات بنك التنمية هو قرض الزواج ، لتسهيل أعباء الزواج على الشباب، حتى يتمكن الشاب من التقديم على القرض فعليه اتباع الخطوات التالية: التقديم يكون عبر بنك التنمية الاجتماعية الإلكتروني

على العميل أن يقوم بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور

يوجد كلمة “القروض” في القائمة الرئيسية قم بالضغط عليها

اضغط على “قرض الزواج”

كتابة كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح

قم بالنقر على “تقديم”

بعد ذلك يستغرق البنك فترة في عملية المراجعة وبعدها يقوم بالرد على طلبك. أوراق التقديم على قرض الزواج بعد عرض كافة الشروط الخاصة بالتمويل في حالة توافق هذه الشروط مع العميل، عليه تقديم الأوراق والمستندات التالية لفرع البنك: صورة من الهوية الشخصية

صورة للهوية خاصة بالضامن

صورة عقد الزواج

في حالة وفاة الزوجة الأولى والزواج الثاني كان بسبب ذلك يلزم تقديم صورة شهادة الوفاة

تصريح بيانات من وزارة الداخلية ويُشترط أن يكون ساري

كشف حساب الراتب يشمل راتب الشهور الثلاث الأخيرة

سجل الأسرة صورة له

رقم الحساب الدولي “الآيبان”.

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