نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل منصة احكام العقارية ehkaam.sa لتلقي طلبات تملك عقار ١٤٤٢ في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبدأ منصة احكام في تلقي طلبات المواطنين بالمملكة العربية السعودية الراغبين في الحصول على صكوك تملك تثبت أحقية امتلاك الأراضي المقيمين فيها. وذلك ابتداء من اليوم الأحد الموافق ٢٠-١٢-٢٠٢٠ تستقبل منصة احكام الرقمية طلبات المواطنين بخصوص طلبات تملك وتعديل إلكترونيا. إذ تبدأ منصة احكام الالكترونية العمل رسميا وفقا للشروط والضوابط التي أعلنت عنها الهيئة العامة لعقارات الدولة. حيث كشفت قواعد المادة الثالثة من شروط هيئة عقارات الدولة عن أن يكون الطلب مقدم خلال عام كامل، ابتداء من تاريخ ٥-٥-١٤٤٢ هجرية، ما يوافق ٢٠-١٢-٢٠٢٠ م. كما أشارت إلى أنه يشترط ألا يكون سبق حكم قضائي بصفة نهائية في العقار المتقدم بطلب عبر منصة احكام العقارية. كما أوضحت هيئة العامة لتمليك العقارات عن أن يكون العقار ضمن الأراضي المسموح امتلاكها، ويمنع تماما التقدم بالحصول على طلب تملك يقع ضمن الأراضي المحرم امتلاكها. وجاء البند الأخير من شروط تقديم طلب تملك عبر منصة احكام الرقمية الالكترونية ehkaam.sa بالأ تنفي التصويرات الجوية وجود إحياء في هذا العقار بعد القرار الصادر من خادم الحرمين الشريفين وتاريخه ٩-١١-١٣٨٧ بمنع الإحياء.

منصة احكام الرقمية الالكترونية

شهدت عمليات البحث مساء الأحد ٢٠ ديسمبر بحثا مكثفا عن طريقة الحصول على حساب إلكتروني في منصة احكام الرقمية لتقديم طلبات تملك العقارات. وأطلقت الهيئة العامة لعقارات الدولة في المملكة العربية السعودية موقع احكام بهدف القضاء على مشكلة تعداد العقارات بدون صكوك تملك رسمية. ويتم الفصل بقرار نهائي من هيئة عقارات الدولة في قرار تملك عقار بعد ٦٠ يوما من تاريخ تقديم الطلب. وذلك وفقا للضوابط والشروط التي أعلنت عنها الهيئة قبل اطلاق منصة إحكام مع إلتزام المواطن بتقديم المستندات المطلوبة.

خطوات التسجيل منصة احكام الالكترونية

كما أطلقت الهيئة العامة للعقارات بالمملكة موقع احكام للتسهيل على المواطن تقديم طلب التملك. وبعد الدخول إلى رابط منصة احكام يتم طلب تسجيل جديد، ثم إدخال الاسم ورقم الجوال والبيانات الشخصية، ثم النقر على الموافقة على الشروط والأحكام واستكمال الحصول على الحساب. ثم الرجوع إلى الصفحة الرئيسية والنقر على تسجيل دخول وإدخال رقم الهوية وكلمة المرور، ثم إرفاق المستندات المطلوب وتقديم الطلب. وتقوم الهيئة بمراجعة طلبات المواطنين ويتم الرد على طلب المواطن خلال 60 يوم من تاريخ تقديم الطلب.

شروط تقديم طلب تملك عقار

أكدت الهيئة العامة لعقارات الدولة على عدد من شروط تقديم طلب تملك عقار كالتالي:

يقدم الطلب خلال من تاريخ إطلاق المنصة.

ألا يسبق صدور حكم قضائي مكتسب الصفة نهائيا بخصوص هذا العقار.

أن لا يتقدم المواطن بالحصول على طلب تملك عقار لأرض تقع ضمن المشاعر المقدسة.

ألا تقع أرض تملك العقار ضمن الحدود الساحلية، والمناطق السياحية.