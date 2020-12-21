بلادي – الرياض :
تمكّن فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال في الأحساء، اليوم (الإثنين)، من إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر سنتين ابتلع 17 مغناطيسًا دائريًا صغيراً.
وأوضح التجمع الصحي في الأحساء أن ذلك أدى إلى ثقوب في أمعاء الطفل، وذلك بسبب تلاصق أجزاء المغناطيس مع بعضها داخل أحشائه.
وأضاف بأن الطفل كان يعاني من انتفاخ وألم شديد في البطن يصاحبه ترجيع مستمر، وتبيّن بعد عمل الفحوصات حاجته إلى عملية جراحية عاجلة بالمنظار الجراحي.
واستخرج الفريق الطبي خلال العملية الجراحية أجزاء المغناطيس بكاملها، كما قام بخياطة الأمعاء المتضررة، حيث استقرت الحالة الصحية للطفل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إنقاذ حياة طفل ابتلع 17 مغناطيسًا دائريًا في الأحساء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.