إنقاذ حياة طفل ابتلع 17 مغناطيسًا دائريًا في الأحساء

بلادي – الرياض :

تمكّن فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال في الأحساء، اليوم (الإثنين)، من إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر سنتين ابتلع 17 مغناطيسًا دائريًا صغيراً.

وأوضح التجمع الصحي في الأحساء أن ذلك أدى إلى ثقوب في أمعاء الطفل، وذلك بسبب تلاصق أجزاء المغناطيس مع بعضها داخل أحشائه.

وأضاف بأن الطفل كان يعاني من انتفاخ وألم شديد في البطن يصاحبه ترجيع مستمر، وتبيّن بعد عمل الفحوصات حاجته إلى عملية جراحية عاجلة بالمنظار الجراحي.

واستخرج الفريق الطبي خلال العملية الجراحية أجزاء المغناطيس بكاملها، كما قام بخياطة الأمعاء المتضررة، حيث استقرت الحالة الصحية للطفل.