“التحالف”: استمرار منح التصاريح للسفن المتجهة للموانئ اليمنية

بلادي – الرياض : أعلنت قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن، اليوم (الإثنين)، عن استمرار منح التصاريح للسفن المتجهة للموانئ اليمنية ومنها ميناء الحديدة. وأوضحت أن هناك 6 سفن في ميناء الحديدة لتفريغ حمولتها و8 تنتظر الدخول للميناء، لافته إلى أنها تقدم كافة التسهيلات للسفن التجارية والمنظمات داخل اليمن.

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