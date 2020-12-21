“الدفاع” تدعو 458 متقدماً ومتقدمة على وظائفها لمطابقة بياناتهم ولإجراء المقابلات الشخصية

بلادي – الرياض :
دعت وزارة الدفاع، اليوم (الإثنين)، 458 متقدماً ومتقدمة من المواطنين المرشحين على وظائفها المعلن عنها خلال الفترة من 21 إلى 1442/04/30هـ، لمطابقة بياناتهم ولإجراء المقابلات الشخصية.
ودعت الوزارة المرشحين والمرشحات لمراجعة الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية للقوات المسلحة بالرياض، على أن تكون مراجعة النساء بمقر الإدارة النسوية بوزارة الدفاع.
ويأتي ذلك لإجراء المقابلة الشخصية، ومطابقة المؤهل العلمي للمرشحين والمرشحات ابتداءً من تاريخ 1442/05/21هـ، حسب الموعد المحدد لكل مرشح ومرشحة.
وأشارت الوزارة إلى أنه في حال عدم المراجعة في الموعد المحدد، سيتم الاستبعاد من الترشيح، على أن يتم إحضار أصل وصورة الهوية الوطنية والشهادة العلمية، وعدد 4 صور شخصية.
أسماء المرشحين ومواعيد المقابلة الشخصية.
أسماء المرشحات ومواعيد المقابلة الشخصية.
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