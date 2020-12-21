حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الثلاثاء في المملكة

بلادي – الرياض :

أعلن المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ (الثلاثاء).

وتوقّع المركز أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكوّن سحب رعدية ممطرة، مسبوقة برياح سطحية نشطة على أجزاء من منطقتي حائل والقصيم، والجوف والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

كما توقع سُحباً رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة، وتمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 32 درجة مئوية في مكة المكرمة وجازان وجدة، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 6 درجات مئوية في عرعر.