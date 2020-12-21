لقاح المؤامرة ……د/جعفر محمد الشنقيطي

في هذه الأيام والتي نشهد فيها بحمد الله تراجعا وانحسارا في حالات فيروس كورونا وكذلك في أعداد الوفيات والذي يتزامن مع وصول الدفعات الأولى من لقاح كورونا،المعتمد والمرخص من هيئة الغذاء والدواء الأمركية والسعودية .

دولتنا الفتية من أوائل الدول التي حصلت على اللقاح وظهر وزير الصحة الذي لم يغب ، كعادته مبشرا و مطمئنا بسلامة اللقاح وكان من أوائل من أخذو جرعة اللقاح الأولى .

في رسالة قوية مفادها اطمئنوا ولا تلتفتوا لأصحاب نظرية المؤامرة المؤدلجين الملتحفين بستائر منصات التواصل الإجتماعي .(أطباء الواتس اب)

خلف كواليس تلك المنصات الكثير والكثير من الجدل واللغط ..

كما قال المتنبي :

تَخالَفَ الناسُ حَتّى لا اِتِّفاقَ لَهُم

إِلّا عَلى شَجَبٍ وَالخُلفُ في الشَجَبِ

الجدلُ في اللقاح وسلامته وأمنه وجدواه؟! قديمٌ متجدد وأصحاب نظرية المؤامرة لديهم تفسيرات وتأويلات عجيبة فهؤلاء في نظرهم ومعتقدهم أن الفيروس هو فيروس مُصّنَّعْ ؟!واللقاح خطير وهدفه الكسب المادي والتخلص من البشر !؟ وتغيير التركيبة الوراثية للإنسان ؟؟!!!وأغرب الغرائب هو الشريحة التي ستوضع في الناس للتجسس عليهم ؟!؟

حتى شبكات الجيل الخامس لم تسلمْ منهم ، فالجيل الخامس هو سببٌ في انتشار الفيروس !!؟ولك أن تسأل (أي علاقة تجمع بينهم) ؟؟

الكثير والكثير من الجدل واللغط والإشاعات التي يكذب بعضها بعضاً.

في الجانب الآخر خلف كواليس وزارة الصحة ومرافقها وما يتبع لها ، هناك عمل دؤوب وكفاح ،هناك عملٌ يَتَّصلُ ليلُه بنهاره ..مختبراتٌ وأبحاث ..متابعةٌ دقيقة لكل ما يستجد من أدوية وما استجد من موضوع اللقاحات والتطعيمات .

عيون ساهرة ٌ وعقولٌ متقدةٌ وأموال مبذولة وأبحاث منشورة ومنشئات صحية قائمة على مدار الساعة لعلاج ومتابعة المصابين بالفايروس وفق أحدث التوصيات العلمية المعتمدة من الجامعات المحلية والعالمية ومراكز الأبحاث .

كل ذلك لسلامتك أيها المواطن والمقيم على ثرى البلاد الطاهر .

لتكون دولتنا تحت ظل قيادتنا الرشيدة من أوائل الدول الحاصلة على اللقاح

في رسالة واضحة مفادها أبعد وأعمق بكثير …

الرسالة مفادها كونوا على ثقة بقيادتكم وعلى ثقة بقطاعٍ هدفه الأول والأخير هو صحتكم وسلامتكم

هذه الرسالة تحكي قصة نجاح وتكاتف عبرنا ونعبر به إلى شط الأمان.

ليكون فايروس كورونا حديث ذكريات وحديث فخر في انتصارنا عليه ، يسَطِّرهُ التاريخ للأجيال القادمة…

د/جعفر محمد الشنقيطي