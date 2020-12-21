سفير البوسنة والهرسك: مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل فرصة عظيمة للسياحة

دوت الخليج – الرياض :

أكَّد سفير جمهورية البوسنة والهرسك لدى المملكة العربية السعودية محمد يوسيتش، أنَّ مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل يمثِّل وجهة سياحية مشرفة، مبديًا إعجابه بما شاهده من موروث حضاري جميل، يمثِّل الهوية السعودية، ويساهم في تحريك الاقتصاد.

وقال: “هذه أوَّل زيارة لي للمهرجان، فأنا سفير جديد استلمتُ مهمَّتي قبل شهرين، وسعدتُ جدًّا بما شاهدته، وأبارك للمنظمين والقائمين على أمر المهرجان هذا التنظيم الرائع والالتزام الجميل بالإجراءات الاحترازية من أجل سلامة الجميع”.

وأضاف: “أعجبني ما شاهدت من مشروع عملاق يساهم في الحفاظ على الهوية السعودية، ويعمل على تحريك الاقتصاد المحلي، رأيت شيئًا جديدًا، فالإنسان يفرح حينما يرى ما لم يره من قبل، وأعتقد أنَّ هذا المهرجان فرصة عظيمة للسياحة، فكما أنني استغربت وسعدت بما شاهدت، فهناك الكثير من الناس يرغب في رؤية شيء مختلف عن ما يراه في بلاده، ومن هنا تكمن أهمية المهرجان في الجانب السياحي”.

وعن رأيه في المبالغ الكبيرة التي وصلت لها أسعار الإبل، قال: “السوق هو الذي يتحكَّم في الأسعار أيًّا كان المعروض، وما دام الناس تدفع ملايين الريالات، فبكل تأكيد هناك ربح ومكاسب”.

وأبدى السفير محمد يوسيتش، إعجابه باللون الأبيض من الإبل، مقدِّمًا شكره وتقديره لنادي الإبل على الجهود الكبيرة التي يبذلها لخدمة هذه الموروث العريق والجميل، متمنيًا للجميع التوفيق.