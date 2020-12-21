ميدان فروسية الأحساء يقيم حفله التاسع في أجواء تنافسية مثيرة

الأحساء- دوت الخليج

قام ميدان فروسية الأحساء تاسع سباقاته للموسم الفروسي الحالي يوم السبت ٤-٥-١٤٤٢ھ بدعم من نادي سباقات الخيل للميادين بالرياض.

وذلك على مضمار الميدان في محافظة الأحساء بجوار جبل الأربع وتكون السباق من ثمانية أشواط مسافة أولى ثلاثة أشواط 1600 متر ومسافة الشوط الرابع ( الرئيسي ) 2000 متر أما بقية الأشواط فمسافة كل منها 1400 متر جاءت نتائجه كما يلي : الشوط الأول إنتاج السعودية الخيل التي لم تربح مواليد 2018 الفرس ( الحريرية ) لإسطبل سعود الودعاني.

وفي الشوط الثاني إنتاج السعودية الخيل التي لم تربح مواليد 2017 الجواد ( شاهر العز ) لإسطبل عبدالكريم الحبيل ، وجاء في الشوط الثالث الخيل التي ربحت من ( 1-3 ) عمر 4+ حصل على المركز الأول الجواد ( أمزان الخيل ) لإسطبل يوسف العبداللطيف.

أما في الشوط الرابع إنتاج السعودية لجميع الدرجات مواليد 2017 فقد حصل على الكأس دعم نادي الفروسية للميادين بالرياض الجواد ( مقدام العز ) لاستطبلات حسن البراهيم.

وفي الشوط الخامس إنتاج السعودية لجميع الدرجات مواليد 2018 حصل على المركز الأول الجواد ( اذكروني ) لاسطبلات السعدون.

أما الشوط السادس إنتاج السعودية لجميع الدرجات عمر 4+ فقد حقق المركز الأول ( صافي الجزيرة ) لإسطبلات عبدالكريم الحبيل.

وفي الشوط السابع الخيل العربية الجزيرية عمر 4+ فقد كسب الجواد ( وقاد الخالدية ) لاسطبل مربط براحة الخيل.

وفي الشوط الثامن أفراس إنتاج السعودية لجميع الدرجات عمر 4+ فقد فاز بالجائزة التقديرية دعم ميدان الفروسية بالأحساء الفرس ( مزهبه ) لاسطبل الريم.