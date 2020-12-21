تكريم أبطال اللجنة المنظمة لملتقى المملكة الثالث لإختراق الضاحية الثالث بالأحسا

الأحساء – دوت الخليج

وفي بادرة من بوادر الخير والعطاء، وتقديراً لمن سخر وقته وجهده في تنظيم ملتقى المملكة الثالث لاختراق الضاحية بالأحساء، الذي شارك فيه (40) نادياً و(600 لاعب) من مختلف مناطق ومحافظات المملكة، والذي أقيم على ميدان الفروسية بالأحساء ظهر يوم الجمعة الموافق 4ديسمبر 2020م – 19ربيع الثاني 1442هـ .

أتت مبادرة الأستاذ/ فضل بن أحمد الجليدان تكريماً لرجال نذروا أنفسهم خدمة لمجتمعهم، وبذلاً لرفعة وطنهم، حيث تجلت في هذه المبادرة روح الوفاء وكرم العطاء، حيث وجه الأستاذ فضل بن أحمد الجليدان الدعوة لجميع المشاركين في تنظيم هذا الملتقى من رجال وشباب وإعلاميين ، وبحضور نخبة من أصحاب الفضيلة والسعادة والتربويين، ولفيف من المدعوين،، قد ارتسمت على وجوه الجميع ابتسامة السرور، ونشوة الانجاز بنجاح الملتقى.

وفي مقدمة الحفل رحب الأستاذ/ توفيق بن سعد الناصر بالحضور باسم صاحب الدعوة والمبادرة ، وباسم مدينة الطرف التي تلألأت أنوارها بهذا الحضور الكريم.

بعدها ألقى فضيلة الشيخ الدكتور/ طارق بن عبدالرحمن الحواس، كلمة ضافية أشاد فيها بهذه المبادرة، وأشاد بجهود المنظمين في سباق اختراق الضاحية، وربط فضيلته هذه الرياضة بما كان من فعله صلى الله عليه وسلم من مسابقته لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في إشارة لأهمية الرياضة في بناء الجسم والعقل،

ونوه فضيلته على ما تتميز به محافظة الأحساء من نجاحات مستمرة في شتى المجالات، وقال فضيلته إن من عدم الوفاء للأرض التي تعيشها أن لا تذكر فضائلها، فنحن نعيش في أرض مباركة كان لها السبق والفضل، ويكفيها فخراً أن وفد هجر سجل لهم التاريخ السبق في الذهاب إلى رسول صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة ليعلنوا إسلامهم. كما أكد فضيلته أن واجب الأبناء إظهار الصورة الرائعة والمشرقة لأجدادهم ولما عرفت عنه أرض الأحساء من العلم والسبق والفضل والخير الكثير. وفي ختام كلمته قدم شكره وعرفانه للأستاذ فضل الجليدان ، على الدعوة الكريمة، وحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

تلا ذلك كلمة ممثل نادي الفروسية في الأحساء الأستاذ عبدالرحمن بن علي البراهيم الذي رحب بالجميع ، وحمد الله تعالى أن شرّف ميدان الفروسية بالأحساء أن يكون محتضناً لهذا الملتقى، الذي تهيأت له كل أسباب النجاح ، مشيداً بجهود ومشاركة جميع الدوائر الحكومية التي تجسد معنى التناغم والانسجام بين مؤسسات الوطن الواحد.

بعدها تحدث المدير الفني للبطولة

وعضو اللجنة المنظمة الكابتن الأستاذ/ محمد بن راشد الشكيبي، والذي بدوره رحب بالجميع، وأثنى على جهود كل من كان خلف نجاح هذا الملتقى، كما خص بالشكر والامتنان الأستاذ/ فضل بن أحمد الجليدان على مبادرته، التي تأتي ضمن عدد من المبادرات المماثلة التي تأتي في قالب من المفاجآت السارة والماتعة.

عقب ذلك تحدث الباحث التاريخي الأستاذ/ عبدالله بن حمد المطلق، عبَّر في حديثه عن عظيم شكره وتقديره للجميع، وهنأ اللجنة المنظمة على نجاح هذا الملتقى، وأكد الأستاذ عبدالله في كلمته أن المشاركين في تنظيم هذه البطولة يمثلون خيرة شباب الطرف خاصة والأحساء عامة، وهم يرسلون بذلك رسالة إيجابية بأن التعاون والتكاتف جاء من أجل الأحساء، ومن أجل تميزها، ليقطف الجميع حصاد هذا النجاح.

بعدها تفضل الأستاذ فضل بن أحمد الجليدان يشاركه نخبة من المدعوين بتوزيع شهادات الشكر والتقدير تكريماً لجميع المشاركين في تنظيم الملتقى الكبير.