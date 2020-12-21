نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الدفاع نتائج الترشيح عبر بوابة التجنيد الموحد tajnidreg.mod.gov.sa القوات المسلحة 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الدفاع نتائج القبول المبدئي في القوات المسلحة 1442 عبر tajnidreg.mod.gov.sa، وذلك بعد أن استقبلت طلبات التقديم منذ مدة ليست ببعيدة علي الوظائف العسكرية للتجنيد بخصوص العام الجاري، وكان السعوديين قاموا بالدخول إلي الإدارة العامة للقبول والتجنيد في المملكة العربية السعودية والتابعة لوزارة الدفاع وتقديم طلبات الالتحاق إلكترونياً وفق الشروط التي وفرتها الوزارة تحت ضوابط صارمة لكي يتم انتقاء أفراد من أكفاء الأشخاص، وكان من أهم الشروط هو الأصل السعودي للمتقدم ومستثني منه الذي نشأ مع أسرته خارج البلاد خلال خدمة الدولة بالخارج، وبعد انتهاء استقبال الطلبات عبر بوابة القبول الموحد منذ أسبوع تقريباً قد تم إعلان نتائج الترشيح وزارة الدفاع 1442 ونرفقها لكم الآن.

نتائج القوات المسلحة 1442 السعودية

وفرنا لكم مسبقاً الشروط المعلنة من الإدارة العامة للقبول والتجنيد، ونذكركم بهذه الشروط والتي كان يجب اتباعها، وبعدها نوفر إليكم روابط الاستعلام عن النتائج بكل سهولة للمرشحين والمرشحات والشروط كانت:

يجب أن يكون سعودي المنشأ.

ألا يكون المتقدم موظفًا حكوميًا.

أن يكون لائقًا طبيًا.

يجب ألا يكون متزوجًا من أجنبية.

يجب أن يجتاز المقابلة الشخصية.

اجتياز اختبار اللياقة البدنية.

اجتياز اختبار التخصص.

أن يكون لائقًا طبيًا للخدمة العسكرية.

يجب أن يكون حسن السير والسلوك.

أن يكون غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

ألا يقل عمره عن 17 عامًا.

ألا يزيد عن 40 عامًا.

ألا يقل طوله عن 160 سم مع ضرورة تناسب الطول مع الوزن .

اجتياز إجراءات واختبارات القبول وفقًا للشروط المحددة.

كانت بوابة القبول الموحد الإلكترونية، قد استقبلت العديد من الطلبات خلال المدة المحددة، ومع انتهاء فترة استقبال الطلبات، تم إعلان النتائج الآن.

نتائج وزارة الدفاع القبول والتجنيد

قامت الوزارة بدعوة المتقدمين للوظائف بدعوة 458 مواطناً ومواطنة من أجل المقابلات الشخصية عن طريق برنامج جدارة الذي يتبع وزارة الموارد الشرية والتنمية الاجتماعية، وإعلامهم بالقبول البدائي بخصوص الوظائف العسكرية، ويجب الحضور لمقر الشؤون الإدارية في القوات المسلحة بالرياض لكل الرجال، بينما تذهب النساء إلي الإدارة النسوية بمقرها داخل الوزارة، ويجب الالتزام بإحضار ما يلي:-

أصل الهوية الوطنية وصورة منها.

أصل الشهادة العلمية وصورة منها.

عدد 4 صور شخصية مقاس 4×6.

يمكنكم التعرف علي أسماء المرشحين والمرشحات من خلال رابط كل مجموعة كالآتي:-

أرفقنا إليكم بذلك نتائج القوات المسلحة 1442، ويجب عليكم الالتزام بالمواعيد المرفقة في الملفات السابقة.