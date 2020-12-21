” تقنية القطيف تُنهي قبول المتدربين المستجدين للفصل الثاني “

دوت الخليج – ماجد السبع – القطيف أنهت الكلية التقنية بالقطيف ممثلة بوكالة شؤون المتدربين الإجراءات الخاصة بقبول المتدربين المستجدين للفصل التدريبي الثاني للعام 1441/1442هـ لجميع الأقسام التدريبية.

وأوضح عميد الكلية المهندس أحمد الغامدي أن التسجيل والفرز تم عبر البوابة الإلكترونية ضمن الخدمات التي تقدمها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فيما تم استكمال الإجراءات واستلام الوثائق الخاصة في الكلية وفق احترازات وقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

من جانبه أفاد وكيل شؤون المتدربين بالكلية الأستاذ عبد الواحد آل يوسف أن الطاقة الاستيعابية للكلية للفصل القادم في حدود (940) متدربًا تشمل جميع التخصصات على النحو التالي:

– عدد (400) متدربًا دبلوم الفترة الصباحية في تخصصات الدعم الفني وشبكات الحاسب الآلي والمحاسبة والإدارة المكتبية.

– عدد (400) متدربًا دبلوم الفترة المسائية في تخصصات الدعم الفني وشبكات الحاسب الآلي والمحاسبة والإدارة المكتبية.

– عدد (140) متدربًا بكالوريوس مسائي في تخصص الإدارة العامة.

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