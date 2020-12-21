اعتماد اللائحة التنظيمية لجائزة الشيخ محمد بن صالح بعد تحديثها وتطويرها

دوت الخليج : د.سحر رجب – الرياض

اعتمدت هيئة جائزة الشيخ محمد بن صالح بن سلطان للتفوق العلمي والإبداع في التربية الخاصة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 03/04/1442هـ اللائحة التنظيمية للجائزة وذلك بعد تحديث اللائحة وتطويرها وتنقيحها بما يتوافق مع عمل الجائزة , في إطار التطورات والتحولات السريعة التي تشهدها بلادنا الحبيبة في هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز , وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – يحفظهما الله – , وانسجاماً مع متطلبات ومستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرامجها التحولية .

صرح بذلك سعادة المشرف العام على الجائزة الدكتور ناصر بن علي الموسى وقال أنه امتداداً للرعاية الكريمة من لدن قيادتنا الحكيمة بهذا البلد المعطاء في دعم وتشجيع أعمال الخير في إطار مؤسسي يحقق الشراكة المجتمعية، تأتي ” جائزة الشيخ محمد بن صالح بن سلطان للتفوق العلمي والإبداع في التربية الخاصة ” كمبادرة خيرية من أسرة الشيخ باسم والدهم -رحمه الله وأسكنه فسيح جناته – لفئة تستحق الرعاية والدعم المعنوي والمادي، وهي فئة الأشخاص ذوي الإعاقة.

وقد أنشئت الجائزة العلمية عام 1425هـ /2005م بموافقة وزارة التعليم (وزارة التربية والتعليم سابقاً) , وفي الدورة الثانية أي بعد عام واحد من إنشاء الجائزة العلمية انبثق عن هذه الجائزة برنامج سنابل الخير , وذلك بغرض دعم النشاطات والفعاليات المتعلقة بالجائزة , وفي الدورة الثامنة , وبالتحديد في عام 1433هـ/2012م تم استحداث جائزة جديدة بمسمى جائزة التميز لتشجيع العاملين والعاملات في مجال التربية الخاصة والمجالات التعليمية الأخرى ذات العلاقة , وفي عام 1440هـ / 2019م , وخلال الدورة الخامسة عشرة تم توسيع نطاق جائزة التميز لتشمل فئة أخرى هي فئة المبدعين والمبدعات والمتفوقين والمتفوقات من الأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى الوطن العربي .

وفي الدورة السابعة عشرة لعام1442 هـ تم حجب الجائزة هذا العام بناء على الإجراءات والتدابير والاحترازات الوقائية التي اتخذتها المملكة في سبيل مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وهذه اللائحة تضع الإطار التنظيمي الإداري والمالي والعلمي للجائزة، ومهام اللجان العاملة فيها، وآلية العمل، كما تبين مجالات سنابل الجائزة المتنوعة والمتجددة سنوياً.