نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط قروض بنك الرياض 1442هـ التي تصل إلى 500 ألف ريال سعودي وخطوات التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة قروض بنك الرياض ، من أهم الموضوعات التي يهتم بالبحث عنها المواطنين السعوديين، للحصول على التمويل اللازم لهم لإقامة المشروعات، أو القيام بتجديد المنزل، أو شراء سيارة، أو الذهاب إلى قضاء الإجازة السنوية، أو شراء بيت جديد، أو تسديد الديون، أو تسديد المصروفات الدراسية، وبنك الرياض يقدم التمويل لجميع فئات المجتمع السعودي، سواء كان المتقدم يعمل في مصلحة حكومية، أو شركة من شركات القطاع العام، أو يعمل في القطاع الخاص، أو القطاع العسكري، أو موظف في الجهات الغير مدرجة، أو شركة كبرى، ويقوم البنك بشراء الأسهم نيابة عن العميل، ويكون للعميل الاختيار في قيام البنك ببيع هذه الأسهم نيابة عنه وتحويل قيمة هذه الأسهم في حسابه الجاري، أو تحويل الأسهم على المحفظة الاستثمارية، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على شروط ومميزات تمويل بنك الرياض.

شروط قروض بنك الرياض لموظفي القطاع الحكومي

هناك بعض الشروط التي يجب أن تتوفر للحصول على تمويل بنك الرياض وهى كما يلي:-

لا يقل سن الشخص المتقدم للحصول على التمويل عن 18 عاماً. لا يقل صافي الدخل الشهري للعميل أو الراتب عن 3000 ريال سعودي. لا يشترط البنك توفر مدة خدمة لموظفي القطاع الحكومي. القيام بإيداع الراتب في بنك الرياض من خلال نظام سريع.

مزايا التمويل

هناك بعض المزايا التي تحتوي عليها قروض بنك الرياض لموظفي القطاع الحكومي وهى كما يلي:-

القرض متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

هامش الربح الذي يحصل عليه تنافسي.

تصل مدة التمويل من مصرف الرياض إلى 5 سنوات.

إلى 5 سنوات. يتم إعفاء الورثة من سداد باقي أقساط القرض في حالة وفاة العميل لا قدر الله وكان الراتب محول على البنك.

يتم الحصول على الموافقة السريعة المبدئية.

شروط قروض بنك الرياض لموظفي القطاع العسكري

حدد البنك الشروط التي يجب أن تتوفر للحصول على قرض بنك الرياض التمويل الشخصي وهى كالآتي:-

لا يقل عمر العميل عن 18 عاماً. لا يقل صافي الدخل الشهري أو الراتب عن 3000 ريال سعودي. يجب أن تتوفر مدة خدمة 12 شهر للموظفين اللذين تبدأ رواتبهم من (3000-3999) ريال سعودي. البنك لا يشترط توفر مدة خدمة للموظفين اللذين تبدأ رواتبهم من 4000 ريال سعودي فأعلى. يجب أن يتم مراعاة العمر التقاعد للرتب العسكرية. القيام بإيداع الراتب لدى مصرف الرياض من خلال نظام “سريع”.

مميزات تمويل بنك الرياض لموظفي القطاع العسكري

تتميز قروض بنك الرياض للموظفين في القطاع العسكري بما يلي:-

التمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

هامش ربح قرض بنك الرياض تنافسي

تنافسي البنك يعفي الورثة من تسديد باقي الأقساط في حالة وفاة العميل لا قدر الله مقابل تحويل الراتب على البنك.

تصل مدة تسديد التمويل 5 سنوات.

يتم الحصول على الموافقة المبدئية السريعة على قيمة التمويل.

خطوات التمويل الشخصي من بنك الرياض عبر أون لاين الرياض

للحصول على قرض مصرف الرياض الشخصي يجب إتباع الخطوات التالية:-