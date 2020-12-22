نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الاستعلام عن التأمينات وطباعة شهادة التأمينات ومدة الاشتراك برقم الهوية 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات الاستعلام عن التأمينات اكثر الخدمات التي تقدمها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أهمية بالنسبة للمواطنين المقيمين بالمملكة ويكون بعد انتهاء العمل سواء بالوفاة أو العجز وتقدم التأمينات الاجتماعية الكثير من التعويضات،كما أن مؤسسة التأمينات قامت بالزأم كل فرد بالاشتراك في التأمينات الاجتماعية لرعيتهم وفقا لراتبهم الشهرى من القطاع الحكومي والخاص،وقد قدمت المؤسسة العامة للتأمينات خدمات إلكترونية سهلت على المواطن معرفة اذا كان مشترك في التأمينات أو مدة الاشتراك أو مستحقاته من خلال البوابة الكتروانيا.

خطوات الاستعلام عن التأمينات برقم الهوية

الدخول إلى الموقع الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. أنشاء حساب جديد اذا لم تكن مشترك. تسجيل الدخول بالاسم وكلمة المرور ورقم الهوية ورمز التحقق المرئي ورقم الجوال. الضغط على الخدمات الإلكترونية. اختيار التحقق من الاشتراك. يتم الضغط على خدمة التأمين أونلاين. كتابة البيانات اللازمة. كتابة رقم الهوية في المكان المخصص له . ثم الضغط على كلمة استعلام.

طباعة شهادة التأمينات برقم الهوية

الدخول إلى الموقع الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. الضغط على الخدمات الإلكترونية ويتم اختيار التأمينات أون لاين. م نقوم بتسجيل الدخول من رقم المستخدم الخاص ورقم الهوية ورقم الإقامة وكلمة المرور. ظهور البيانات الخاصة بالاشتراك التأميني. وجود قائمة تحتوي على خيارات نختار أصدار الشهادات من بينها. كتابه كافة البيانات بها مثل رقم الجوال والبريد الإلكتروني الخاص بالمستخدم ونوع الشهادة التي يرغب في طباعتها. يقوم المشترك باختيار نوع الشهادة عن طريق الضغط على شهادة بيان مدد وأجور المشترك. يتم الضغط على كلمة أصدار. ستظهر شهادة التأمينات الاجتماعية بكل التفاصيل. الضغط على الاختيار الطباعة.

الاستعلام عن مدة الاشتراك برقم الهوية

الدخول إلى الموقع الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. وجود العديد الخيارات. الضغط على الخدمات الإلكترونية. اختيار خدمة التأمينات أون لاين. وجود قائمة العديد من الخدمات يتم الضغط على خدمة التحقق من الاشتراك. كتابه رقم الهوية ثم الضغط على خانة الاستعلام. ظهور كافة المعلومات عن مدة الاشتراك في الظهور.

والجدير بالذكر أن المملكة تقوم بتحويل جميع خدماتها إلى النظام الرقمي و تقوم التأمينات بتقديم خدمة كبيرة لكل مواطنين المملكة،كما أن التأمينات الاجتماعية تقدم الكثير من الخدمات إلكترونية التي سهلت على جميع المواطنين بالسعودية معرفة كل ما يخص التأمينات بجانب خطوات تسجيل الدخول إلى التأمينات الاجتماعية أون لاين وغيرها التي تفيد المستفيدين من التأمينات.