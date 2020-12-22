نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض بنك الراجحي الجديد 3 مليون ريال أفضل وأسرع تمويل عقاري وشخصي في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض بنك الراجحي الجديد، احصل على أفضل وأسرع برامج التمويل العقاري والتمويل الشخصي الميسر من بنك الراجحي، تمويل عقاري يبدأ من 50 ألف ريال ويصل إلى 3 ملايين ريال سعودي من مصرف الراجحي مباشر، بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية التابع لوزارة الإسكان.

تقدم بطلب قرض عقاري أو قرض شخصي يبدأ من 50 ألف ريال ويصل إلى 3 ملايين ريال سعودي في برنامج التمويل العقاري من بنك الراجحي مع أطول فترة سداد، كذلك يمكن الحصول علي قرض بنك الراجحي الجديد بدون كفيل للمقيمين، من العملاء الذين تنطبق عليهم الشروط والمعايير الائتمانية الخاصة وألا يقل راتب المتقدم للحصول على التمويل بنك الراجحي عن 2000 ريال سعودي،

مميزات قرض بنك الراجحي الجديد

أهم مميزات مصرف الراجحي وما يقدمه من خدمات لكافة عملاء البنك

قرض عقاري أو تمويل شخصي يتيح لك التمويل العقاري بالمرابحة مرونة شراء عقار أو أرض

قرض مصرف الراجحي بدون فوائد.

تناسب مع الشريعة الإسلامية لخدمة العملاء.

دعم مالي كبير يصل إلى 500000 ريال سعودي، وحد أدنى مبلغ 50000 ريال سعودي.

يمكن لعميل مصرف الراجحي فتح حساب أخر في البنك

يمكنك الحصول على تمويل وطني بفترة استحقاق تصل إلى 60 شهراً.

الأوراق المطلوبة لطلب قرض مصرف الراجحي

بيان بمفردات الراتب.

شهادات التقاعد والتأمينات اللازمة.

بطاقة الهوية الوطنية سارية.

شروط الحصول على قرض مصرف الراجحي

تقديم بيان بمفردات المرتب.

تسديد كافة الرسوم الإدارية بقيمة 500 ريال.

ألا يتعدى سن المتقدم للحصول على القرض عن 70 عامًا.

القسط الشهري لا يقل عن 900 ريال.

طريقة التقديم على قرض بنك الراجحي

ادخل على رابط الموقع الرسمي الإلكتروني لبنك الراجحي.

تسجيل البيانات الدخول اللازمة وملء النموذج الموجود بالموقع.

اضغط إرسال الطلب.

وانتظار التواصل عبر رقم الجوال الخاص بك من طرف خدمة عملاء بنك الراجحي، ونوصى أن يتم كتابة واكتمال البينات الشخصية بعناية.

التمويل الشخصي من بنك الراجحي خلال 30 دقيقة

إن تكن مواطنًا أو مقيمًا، وتريد الحصول على تمويل شخصي من بنك الراجحي فلا يفضلك عن تحقيق ذلك غير 30 دقيقه فقط للحصول على تمويل وطني بفترة استحقاق تصل إلى 60 شهراً. من مصرف الراجحي، لذلك إذا كنت تسعى إلي تسديد أقساط أحد أبنائك المدرسية أو الزواج أو أي شيء تريده فيمكنك ذلك عبر إجراءات سهلة وميسَّرة عبر زيارة اقرب فرع من فروع بنك الراجحي أو عبر موقع البنك الإلكتروني.