نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيئة عقارات الدولة تتلقي طلبات التملك عبر منصة إحكام بهذه الشروط في المقال التالي

عمر شويل - جدة هيئة عقارات الدولة ، بدأت في تلقي طلبات تملك المواطنين في يوم الأحد 20 من شهر ديسمبر 2020 عن طريق الأنترنت عبر منصة إحكام، وسوف تستمر في استقبال طلبات التملك لمدة عام كامل، وفي خلال الأيام القليلة القادمة سوف تعلن الهيئة في المملكة العربية السعودية عن كافة تفاصيل التقديم الذي تتم عبر نظام إلكتروني، كما أكدت الهيئة على المواطنين المتقدمين من ضرورة إرسال جميع الطلبات الداعمة لطلبات التملك .

كما أعلنت الأمانة العامة عن طريق حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ( تويتر )، أن هيئة عقارات الدولة تقوم ببناء منصة إلكترونية لاستقبال الطلبات من يوم الأحد، وذلك لتسهيل الإجراءات المطلوبة من المواطنين الراغبين في التملك، وسوف يتم إطلاق المنصة مساء يوم الأحد الساعة الخامسة .

شروط قبول طلبات التملك في هيئة عقارات الدولة

يوجد بعض الشروط التي وضعتها الهيئة لقبول طلبات تملك المواطنين في المملكة العربية السعودية والشروط كالأتي :

أن يكون طلب التملك مقدم في خلال عام من تاريخ ( 5/5/1442 هجريا ) الموافق ( 20/12/2020 ميلاديا ) .

وألا يكون طلب التملك المقدم سبق الفصل فيه بحكم قضائي مكتسب الصفة النهائية .

أن لا يكون العقار محل الطلب بالتملك من ضمن المواقع التي لا يجوز فيها اكتساب الملكية شرعا أو بناءا على التعليمات والقرارات والأوامر .

يجب أن لا تنفي المصورات الجوية أو المخططات التنظيمية تواجد إحياء في العقار محل طلب التملك قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بناءا على الأمر الملكي في المملكة .

الوثائق المطلوبة لطلبات التعديل وتملك العقار

يجب أن يقدم المواطن الراغب في تملك عقار أن يقدم طلب التملك للأمانة العامة وفق نموذج معد من الهيئة لهذا الغرض مرفقا به المستندات والوثائق الداعمة الأتية :

رفع مساحي يكون صادرا من مكتب معتمد يشمل الأتي ( الإحداثيات، نوع العقار، موقع العقار، حدود العقار، أضلاع العقار، مساحة العقار ) .

يجب على المواطن من تقديم وثائق التملك والإحياء .

رابط منصة إحكام

تم الإعلان عن إطلاق منصة إحكام على حساب إحكام الرسمي على موقع التواصل ( تويتر )، ليتمكن المواطنين من تقديم طلبات التملك أو تعديل العقار عن طريق هذه الروابط :

رابط منصة إحكام الرسمي ( ehkaam.sa ) .

) . الموقع الخاص بالهيئة العامة لعقارات الدولة ( spga.gov.sa ) .

) . الحساب الرسمي لمنصة إحكام على موقع التواصل تويتر ( ehkaam-sa ) .

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم الشروط والوثائق المطلوبة التي وضعتها هيئة عقارات الدولة لتملك أو تعديل عقار إلكترونيا عن طريق منصة إحكام في المملكة العربية السعودية .