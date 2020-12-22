نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسوم عقد الايجار في السعودية وطريقة توثيق العقد عبر نظام ابشر ومنصة إيجار في المقال التالي

عمر شويل - جدة رسوم عقد الايجار ، اعتمدت وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية إمكانية دفع رسوم عقد الايجار الالكتروني أو أي معاملة أخري متعلقه بها إلكترونيا عن طريق نظام ابشر أو عن طريق منصة إيجار التابعة لوزارة الداخلية السعودية، وتسعي الحكومة لذلك من أجل إنهاء عصر المعاملات الورقية، ومن اجل تسهيل هذه الخدمات على المواطنين والمقيمين على حد سواء ولتوفير الوقت والجهد، كما يجب على المالك دفع رسوم عقد الايجار حتي لا يتسبب للمستأجر في دفع غرامه ماليه، وتوجد بعض الشروط والضوابط التي وضعتها وزارة الإسكان لتوثيق العقد هذا بالإضافة إلى ضرورة إرسال ما يثبت ملكية العقار للمؤجر .

رسوم عقد الايجار في المملكة

قامت وزارة الإسكان والتعمير في المملكة العربية السعودية بتحديد قيمة رسوم توثيق عقد الايجار التي يجب على المالك دفعها والتي تبلغ قيمتها مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي تقريبا وهذا المبلغ علي كل وحدة سكنية يؤجرها، كما يجب على المالك أيضا الالتزام بدفع جميع الرسوم التي وضعتها الجهات المختصة في السعودية، كما يجب عليه أيضا دفع الرسوم قبل القيام بتوثيق العقد علي منصة ابشر إلكترونيا، كما أنه ملزم بدفع جميع التكاليف الخاصة بعمليات الصيانة السنوية وهذا علي حسب الشروط المتفق عليها والعقود التي تم توثيقها في السابق .

خطوات توثيق عقد الإيجار إلكترونيا عن طريق وزارة الإسكان السعودية

يمكن توثيق عقد إيجار إلكتروني لكل من المالك والمستأجر والوسيط المالي ليكن العقد قانونيا، عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة الإسكان السعودية عن طريق بوابة إيجار بهذه الخطوات البسيطة :

أولا قم بعمل تسجيل دخول على منصة إيجار عن طريق الأنترنت .

عن طريق الأنترنت . من أعلي الصفحة أختر عقد الإيجار .

قم بالنقر على خيار تسجيل عقد إيجار .

أكتب بيانات المستأجر بشكل صحيح .

قم بالنقر على خيار نوع العقار والوحدات .

أكتب بيانات العقد والمعلومات الأخري المطلوبة منك .

أكتب عدد الأشخاص المرافقين في الوحدة التي تؤجرها .

حدد قيمة الإيجار للوحدة السكنية والخدمات العامة .

أنقر على زر إرسال، لتوثيق العقد من قبل المالك والمستأجر من خلال منصة ابشر لإلكترونيا .

يجب على المالك والمستأجر بعمل تسجيل دخول لمنصة ابشر وقراءة بنود العقد والموافقة عليها .

سوف تصل رسالة توضح أنه تم توثيق العقد من قبل المالك والمستأجر .

خطوات توثيق عقد الإيجار إلكترونيا عن طريق منصة ابشر الإلكترونية

بعد أن قام الوسيط العقاري بعمل توثيق عقد إيجار إلكتروني سوف تصله رسالة يوجد فيها رقم العقد، وفي خلال 7 أيام على الأكثر يجب عليه الدخول على منصة ابشر لتوثيق العقد ، كما يمكنه توثيق العقد علي منصة ابشر عن طريق هذه الخطوات :

أولا قم بعمل تسجيل دخول على منصة ابشر أفراد عن طريق الأنترنت .

عن طريق الأنترنت . ثم اكتب رمز التحقق الذي أرسل على هاتفك .

ثم أنقر على خيار خدماتي .

أنقر على خيار وزارة الإسكان .

أنقر على خيار توثيق عقود الإيجار .

أضغط على الرابط الموجود للإطلاع على العقد .

ثم أنقر على متابعة .

من الصفحة حدد عقد الإيجار .

أنقر على مربع قبول العقد .

أنقر على مربع معرفة الاتفاقية، والموافقة على جميع الشروط والإحكام .

في النهاية أنقر على مربع تأكيد، وسوف تصلك رسالة توضح أنه تم توثيق العقد .

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم رسوم عقد الايجار في السعودية وطريقة توثيق العقد عبر نظام ابشر ومنصة إيجار الإلكترونية .