نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط مباشر تسجيل الدخول بـ منصة مدرستي ١٤٤٢ لدخول الامتحان في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل الدخول منصة مدرستي طلب متزايد من قبل طلاب المملكة، حيث انتهت الدراسة بالفصل الدراسي الأول وقد أعلنت وزارة التعليم السعودية عن موعد اختبارات الفصل الأول عن بعد وذلك نظراً للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، وحفاظاً على سلامة المواطنين والكادر التعليمي والعاملين بالوزارة، قامت الوزارة بإطلاق عدة تطبيقات ومنصات تعليمية لمساعدة الطلاب على تلقي دروسهم ومتابعة مقرراتهم من خلال التواصل المباشر مع المعلم، ومن بين المنصات التعليمية منصة مدرستي، فهي منصة حكومية أُنشأت بغرض مواصلة العملية التعليمية وخلق جو المدرسة الحقيقي داخل المنزل، وقد أصبحت الدراسة بالفعل عبر المنصات وهاهو موعد الاختبارات قد اقترب، وبدأت التعديلات من قبل وزارة التعليم على المنصة لضمان جودة العمل أثناء الاختبار، وعدم حدوث أي توقف أو تعطل يُعرقل الطالب عن أداء الاختبار.

تسجيل الدخول منصة مدرستي

أولاً عليك الدخول إلى رابط منصة مدرستي من خلال الرابط المباشر التي أطلقته الوزارة.

من خلال الرابط المباشر التي أطلقته الوزارة. بعد ذلك قم بتسجيل الدخول إلى منصة مدرستي الالكترونية عن طريق كتابة معلوماتك الشخصية مثل اسم المستخدم، كلمة المرور الخاصة بك

بعد الانتهاء من كتابة البيانات المطلوبة بشكل صحيح والتأكد من ذلك، قم بنقل رمز التحقق الموجود أمامك على الشاشة، وبعد ذلك انقر على أيقونة دخول

عند حضور الاختبارات تأكد من موعد اختبار المادة المحددة في تلك الوقت، وعليك الالتزام بالموعد المحدد للاختبار.

رابط تسجيل الدخول بوابة مدرستي

وفقاً للتعديلات التي قامت بها وزارة التعليم السعودية، قامت الوزارة بعمل بعض التعديلات على منصة مدرستي التعليمية، وحرصاً من الوزارة على مصلحة الطلاب وضمان أداء الاختبار دون مواجهة أي مشكلات خاصة بالمنصة، أطلقت الوزارة رابط مباشر لتسجيل الدخول بـ منصة مدرستي ، يمكن الآن للطلاب والمعلمين التسجيل الدخول من خلال ذلك الرابط.

موعد اختبارات الفصل الدراسي الأول

قامت وزارة التعليم السعودية بتحديد موعد اختبارات الفصل الدراسي الأول على منصة مدرستي، والذي يوافق يوم 20/12/2020 ، وقد قامت الوزارة بعمل بعض التعديلات والتطويرات داخل المنصة لتوفير جميع وسائل المساعدة لطلاب المملكة لاجتياز الاختبارات النهائية بأمان ومرور تلك الفترة بشكل جيد، حيث تعد الاختبارات الإلكترونية شيء غير معتاد.