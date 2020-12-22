نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تثبيت إجابة الاختبار النهائي عبر منصة مدرستي بالفورمز.. اختبار الفصل الأول ١٤٤٢ في المقال التالي

عمر شويل - جدة تثبيت إجابة الاختبار النهائي من ضمن الأمور التي يعمل عليها المعلمون داخل المملكة العربية السعودية خلال تلك الفترة، حيث يقوم العديد من معلمي المملكة بالتدريب على العديد من الأمور المعدلة على المنصة والاستعداد لإقامة اختبارات الفصل الدراسي الأول، وذلك بمساعدة وزارة التعليم السعودية التي تقوم بالعديد من الجهود حتى تسير فترة الاختبارات بشكل أفضل، وقد قامت الوزارة بالعديد من التطويرات والتعديلات داخل المنصات من أجل الطلاب وأيضاً المعلمين، وبدأ أيضا الطلاب يتأهبون لحضور الاختبارات بشكلها الجديد، حيث تدرب الطلاب طوال الفصل الدراسي الأول على كيفية أداء الاختبارات واستخدام المنصة وكذلك الدخول والخروج، والآن مع التعديلات التي تقوم بها وزارة التعليم، يوجد بعض الأمور المستجدة منها تثبيت إجابة الاختبار الالكتروني سنوافيكم بخطوات التثبيت فى الفقرة التالية. تثبيت إجابة الاختبار النهائي ومعلومات للطلاب لاجتياز الاختبارات الالكترونية عند بدء الطالب في حل الاختبار ووجد السؤال الاختياري عبارة عن دوائر، ذلك يعني أنه على الطالب اختيار إجابة واحدة من الاختيارات

أما إذا جاء السؤال واختياراته على هيئة مربعات يكون على الطالب اختيار أكثر من إجابة

بعد الانتهاء من حل سؤال الاختيار من متعدد عليك تثبيت إجابتك وذلك عن طريق الضغط بالفأرة بجانب دائرة الاختيار أو مربع الاختيار حتى يتم تثبيت الإجابة ولا تتغير

عليك التَّأني عند حل سؤال الاختيار من متعدد والتأكد من أن سهم الفأرة على الإجابة الصحية قبل التثبيت

في سؤال الاختيار من متعدد ذات الإجابات المتعددة بعد الانتهاء من السؤال اضغط أيضا بجانب الخيارات لتثبيت إجابتك

قم بتثبيت إجابة السؤال الذي انتهيت منه قبل الانتقال إلى السؤال التالي، وعليك الانتباه لوقت ومدى الاختبار. طريقة التحضير للاختبار النهائي على منصة مدرستي السعودية أولاً: لابد من موافقة ولي الأمر على تقدم الطالب للاختبار الإلكتروني بواسطة منصة مدرستي الالكترونية

كما يجب إحضار إثبات موافقة من مدير التعليم

تقوم المدرسة بتحضير واتباع وسائل الأمن داخل المدرسة للطلاب الذين يؤدون الاختبارات الورقية

لابد من تطبيق كافة الاحترازات والتعليمات الوقائية لسلامة الطلاب والطالبات والعاملين بالمجال الدراسي.

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