طريقة رصد درجات الطلاب في الاختبار النهائي ١٤٤٢.. الفصل الدراسي الأول

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عمر شويل - جدة رصد درجات الطلاب في الاختبار النهائي نالت نسبة كبيرة من عمليات البحث من قِبل المعلمين والمعلمات داخل المملكة العربية السعودية، وذلك وفقاً للتعديلات التي قامت بها وزارة التعليم السعودية على جميع المنصات استعداداً لـ اختبارات الفصل الدراسي الأول ، وذلك من بين عدة أسئلة أخرى متداولة من قبل المعلمين، حول كيفية عمل اختبار، وكيفية عمل الاختبارات النهائية على المنصة ، وكذلك الغرف الفرعية التي يعقد فيها اجتماعات الفصل الأول، كل هذه الأمور تُعقد لأول مرة، لذلك نجد العديد من التساؤلات والاستفسارات لضمان مرور فترة الاختبارات دون تعطل للطلاب أو المعلمين. رصد درجات الطلاب في الاختبار النهائي يجب على المعلم الدخول على منصة مدرستي ، Office 365 | MicrosoftOffice ، وفورمزForms ومايكروسوفت 365، ليقوم بـ رصد درجات الطلاب الخاصة بالاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول

، Office 365 | ، وفورمزForms ومايكروسوفت 365، ليقوم بـ يقوم المعلم بالدخول إلى منصة مدرستي ثم يقوم بتسجيل الدخول عن طريق اسم المستخدم الخاص به وكلمة المرور

بعد ذلك يقوم بفتح الصفحة الرئيسية

يقوم المعلم بالتوجه بالفأرة أعلى الصفحة ثم يقوم بالضغط على Office 365

ستظهر الصفحة الخاصة بالمعلم في Office 365

يقوم المعلم بالضغط على القائمة الرئيسية على هيئة مربع

عند الضغط ستظهر قائمة قم باختيار فورمز Forms من بين الاختيارات الموجودة

يقوم المعلم بفتح بملفات الاختبارات والإجابات التي قام المعلم بإعدادها وأجاب عنها التلاميذ

بعد ذلك يقوم المعلم بالضغط على النموذج الذي يريد رصد الدرجات منه

قم بالضغط على أيقونة الإجابات، ثم قم بالتوجه إلى أسفل الصفحة، ثم قم بالضغط على كلمة فتح في برنامج Excel. خطوات رصد درجات الطلاب في نظام نور يقوم المعلم بالضغط على القائمة الموجودة أعلى الصفحة

بعد ذلك يقوم باختيار أيقونة الاختبارات من بين عدة اختيارات موجودة

بعدها يقوم المعلم بفتح صفحة الاختبارات

بعد ذلك يقوم بالضغط على أيقونة إدخال الدرجات

يقوم المعلم بإدخال البيانات المطلوبة مثل جنس الطالب، النظام الدراسي، الصف التابع له الطالب، الفصل الدراسي، اسم المادة، ثم كتابة فترة الإدخال

بعد الانتهاء من كافة البيانات يقوم المعلم بالضغط على أيقونة بحث

ستظهر صفحة إدخال الدرجات وفترة الإدخال

بعد ذلك يظهر نموذج به أرقام الطلاب والدرجات المعنية بكل طالب، ودرجات التفاعل، والواجبات المنزلية، وغيرها من درجات أعمال السنة

يقوم المعلم برصد درجات كل طالب والتي تم استخراجها من منصة مدرستي وفورمز

بعد ذلك يقوم المعلم بالضغط على كلمة حفظ الموجودة أسفل الصفحة. خطوات دخول منصة مدرستي للمعلم أولاً يقوم المعلم بالدخول إلى منصة مدرستي

بعد ذلك يقوم المعلم بالضغط على تسجيل الدخول، ثم يقوم التسجيل من خلال ما يكروسوفت

يقوم المعلم بكتابة اسم المستخدم وكلمة السر التي حصل عليها المعلم من المدرسة أو عن طريق تطبيق توكلنا

عند كتابة كلمة سيقوم بتفعيل حساب المعلم على مايكروسوفت تيمز

بعد ذلك يقوم المعلم بالضغط على كلمة دخول، وبذلك يكون قد تم تسجيل الدخول إلى المنصة بنجاح. رابط الدخول إلى منصة مدرستي ضمن التعديلات التي تقوم بها وزارة التعليم السعودية في الوقت الحالي، قامت الوزارة بإطلاق رابط منصة مدرستي بعد التعديل للمعلم والطالب وذلك حرصاً على مرور فترة الاختبارات بسهولة ودون وجود أي صعوبات، وكذلك القيام بالعديد من التعديلات على المنصات التعليمية استعدادا لـ اختبارات الفصل الدراسي الأول.

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