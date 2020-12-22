كيف أقوم بإعداد الاختبار النهائي في الفورمز ١٤٤٢

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عمر شويل - جدة كيف أقوم بإعداد الاختبار النهائي مطلب شائع من قبل معلمي المملكة العربية السعودية، يُعد الأمر غريباً بعض الشيء حيث يعد الاختبار الالكتروني حدث جديد على المعلمين والطلاب، ولذلك قامت وزارة التعليم السعودية بإطلاق العديد من المنصات التعليمية في بداية العام الدراسي ، وكانت دائمة العمل على تطوير وتفعيل تلك المنصات، منها كانت تعقد الإختبارات على المنصات التعليمية بصفة دورية لتدريب الطلاب على شكل الاختبار الإلكتروني، لذلك يتساءل العديد من المعلمين عن كيفية إنشاء الاختبار النهائي في الفُورمز ، والعديد من الأسئلة الأخرى المتعلقة بعقد اختبارات الفصل الدراسي الأول عن بعد ، و كيفية رفع الاختبارات على منصة الفورم، و تسجيل إجابات الطلاب بعد إتمام الاختبار، كل هذه الأمور تعد من أهم ما يشغل بال الطلاب والمعلمين في الوقت الحالي، وخلال الفقرات التالية سنعرض لكم كيفية إنشاء الاختبار النهائي في الفُورمز . كيف أقوم بإعداد الاختبار النهائي داخل الفورمز يمكنك عمل نموذج اختبار على الفورمز من خلال تطبيق مايكروسوفت فورم (Microsoft Forms) وذلك باتباع الخطوات التالية: أولاً: قم بالدخول مباشرة إلى الموقع الإلكترونيّ مايكروسوفت فورمز عبر نسخ العنوان في بحث جوجل

عبر نسخ العنوان في بحث جوجل بعد ذلك قم بتسجيل الدخول إلى الموقع الخاص بمايكروسوفت وذلك عن طريق كتابة البيانات الخاصة باعتماد المدرسة الملتحق بها، أو من خلال Microsoft 365 بيانات اعتماد Microsoft 365 العمل

أو يمكنك التسجيل من حساب مايكروسوفت Hotmail

أو التسجيل عن طريق Live

كما يمكنك الدخول أيضاً عن طريق Outlook.com

بعد اختيار طريقة التسجيل عليك تحديد وفتح ملف جديد لبدء عمل الاختبار

قم بتسمية النموذج يمكنك إضافة عنوان فرعي لأن النموذج مكون من 90 حرف كحد أقصى، والعنوان الفرعي 1000 حرف

ثم اضغط على أيقونة “إضافة سؤال”

بعد ذلك عليك تحديد الأسئلة الاختيارية، وتحديد النص، ثم التصنيف ثم كتابة التاريخ

قم بالضغط على أنواع الأسئلة الإضافية “د”، ثم قم باختيار السؤال من القائمة الموجودة أمامك

وعند إعداد الأسئلة الاختيارية قم بكتابة النص الذي تُريد وضعه في السؤال، ثم حدد النص الخاص بكل خيار

كما يمكنك إضافة بعض الأسئلة الأخرى من خلال الضغط على كلمة “إضافة”

إذا أردت حذف سؤال، اضغط على النقل إلى سلة المهملات

يمكنك تزويد الأسئلة عن طريق الضغط على كلمة “إضافة” كما يمكنك تغيير تسلسل السؤال عن طريق الضغط على السهم الموجود بجانب السؤال

عند إنشاء الأسئلة المقالية اضغط على الإجابة الطويلة لعمل مساحة أكبر في مربع الإجابة

وأخيراً قم بالضغط على كلمة “معاينة” الموجودة أسفل النموذج. خطوات إرسال الاختبار عبر المنصة للطلاب بعد الانتهاء من عمل الاختبار قم بفتح ملف الاختبار المراد إرساله

قم بفتح ملف الاختبار المراد إرساله بعد ذلك قم بالضغط على كلمة مشاركة

عليك تحديد الابليكيشن الذي تود إرسال النموذج عليه

وفي النهاية قم بالضغط على كلمة “إرسال الاختبار”.

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