نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكونجرس الأمريكي يصادق على خطة لدعم الاقتصاد بقيمة 900 مليار دولار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صادق الكونجرس الأمريكي، اليوم الثلاثاء، على خطة لدعم الاقتصاد بقيمة 900 مليار دولار، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

وفي سياق آخر، أبلغ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الكونجرس الأمريكي، بقرار رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، قرار رفع اسم السودان من قوائم الدول الراعية للإرهاب بعد دفع تعويضات للأسر الأمريكية المتضررة.

تزامن ذلك، مع إعلان ترامب، رعاية اتفاق للتطبيع بين كلا من إسرائيل والسودان، يشمل إقامة علاقات اقتصادية وتجارية بين البلدين.